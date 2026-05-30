Выпущена первая в мире игра для квантового компьютера — квантовый гейминг может попробовать каждый
Выпущена первая в мире игра для квантового компьютера — квантовый гейминг может попробовать каждый

Квантовая механика лишена привычной логики, но это не мешает использовать вычислительные кубиты в «мирных» целях, например, позволив разработчикам игр с их помощью создавать абсолютно случайные игровые уровни и ситуации. В какой-то мере это позволит обычным людям прикоснуться к квантовым технологиям и перестать пугаться их как чего-то за пределами понимания. На это делает ставку компания Moth, представив игру-лабиринт Quantum Backrooms.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Проект построен вокруг игровой вселенной Backrooms — бесконечных вызывающих подспудную тревогу лабиринтов из пустых служебных помещений, коридоров и комнат. В отличие от уже представленных игровых продуктов на эту тематику, процесс Moth впервые для генерации игровых лабиринтов использует реальные квантовые платформы — оборудование компаний IBM Quantum и IQM Quantum Computers.

Главный технический принцип Quantum Backrooms — это прямое преобразование архитектуры квантового процессора (топологии кубитов) — в игровое пространство. В игре каждый кубит соответствует отдельному участку мира, а связи между кубитами задают возможные маршруты по лабиринту. Иными словами, топология квантового процессора становится топологией уровня: игрок перемещается по лабиринту, структура которого связана с устройством реального квантового процессора.

Это не первый эксперимент Moth с квантовой генерацией игровых уровней. Ранее компания создала Space Moths — многопользовательский проект для Roblox, разработанный вместе с Onward Studios при участии IBM Quantum, IQM и исследовательским финским центром VTT. Но это был проект-демонстрация для разработчиков, тогда как Quantum Backrooms — это игра для широкой аудитории, которая доступна прямо сейчас. Нужно только кликнуть мышкой на ссылку и игра начнёт работать в браузере. И тогда окажется, что квантовые компьютеры — это совсем не страшно.

Теги: квантовые технологии, квантовые компьютеры, игры
