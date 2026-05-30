Сегодня 02 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Хаос на земле и груды обожжённого металл...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Хаос на земле и груды обожжённого металла: опубликованы фото руин стартового комплекса Blue Origin после взрыва

Как сообщалось ранее, вчера во время статических огневых испытаний новой тяжёлой частично многоразовой ракеты New Glenn компании Blue Origin произошёл мощнейший взрыв, уничтоживший не только ракету, но также значительную часть оборудования на стартовом столе. Компания пока изучает ситуацию, но независимые источники уже вовсю публикуют снимки с места события — и они не внушают оптимизма.

Источник изображений:@JerryPikePhoto

Источник изображений:@JerryPikePhoto

Инцидент произошёл по местному времени вечером 28 мая 2026 года (29 мая в 04:00 по московскому времени). Установленная на стартовом комплексе LC-36 на мысе Канаверал ракета Blue Origin New Glenn взорвалась во время статического огневого испытания, то есть при попытке кратковременно запустить двигатели, пока ракета удерживается на площадке. Поскольку ракета была под завязку заправлена топливом, взрыв был мощностью до 100 тонн в тротиловом эквиваленте с поправкой на то, что это, всё же, была не взрывчатка. Поэтому большая часть энергии взрыва ушла в «медленное» пламя.

«Пока рано говорить о первопричине, но мы уже работаем над её поиском, — написал Безос (Bezos) в посте на платформе X. — День выдался тяжёлый, но мы восстановим всё, что нужно восстановить, и вернёмся к полётам. Оно того стоит».

По данным Reuters, это был аппарат для четвёртого пуска New Glenn, готовившийся вывести 48 спутников Amazon Leo на низкую орбиту. Сами спутники на момент аварии не были установлены на ракету. Blue Origin назвала случившееся «аномалией», сообщила, что персонал был в безопасности.

Но главная угроза для космического бизнеса Безоса не в потере ракеты, а в состоянии инфраструктуры стартового стола. Первые кадры с места событий показали полное уничтожение одной из двух башней с громоотводами и транспортёра-установщика ракеты — мобильной платформы, которая доставляет ракету из ангара и поднимает её вертикально на стартовом столе. На кадрах всё выглядит ужасно, хотя отчёта об инспекции обширной трубопроводной и кабельной инфраструктуры площадки пока не было. Закрадывается подозрение, что будет проще и быстрее её поменять, чем проверить и заменить отдельные самые пострадавшие элементы.

Также множество обломков выбросило в океан. По этому поводу жителям побережья сделано предупреждение не приближаться к ним при обнаружении на пляжах, а вызывать специально обученных людей для безопасного сбора обломков. Остановит ли это любителей сувениров и цветмета — это отдельный вопрос. В своё время мексиканцы охотно собирали обломки ракет SpaceX после неудачных испытаний в Южном Техасе.

Для Blue Origin эта авария особенно болезненна, потому что космодром LC-36 — её единственная действующая площадка для запуска ракеты New Glenn во Флориде, а она потратила восемь лет и более $1 млрд на перестройку комплекса после аренды у ВВС США в 2015 году. Но это же создало проблемы для NASA: ракета New Glenn в рамках программы Artemis должна будет запустить лунные посадочные аппараты Blue Moon. Теперь это может произойти на год позже — в 2028 году, что автоматически переносит доставку людей на Луну на 2029 год или даже позже, если компания SpaceX тоже подведёт агентство, а успехи Starship пока далеки от идеала. В общем, как запасной вариант ракета New Glenn надолго выбывает из лунной гонки, что повышает шансы Китая первыми высадиться на Луну до конца текущего десятилетия.

Кстати, FAA и другие федеральные агентства вроде бы решили не проводить расследование аварии, поскольку она формально не была связана с полётом ракеты. Можно предположить, что это сократит множество бюрократических процедур для возобновления запусков New Glenn. В этом есть политическая целесообразность, когда ответственность приходится брать на себя волевым решением, а не руководствоваться установленными правилами.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Взрыв New Glenn уничтожил стартовый комплекс Blue Origin — восстановление займёт не меньше года
Огневой тест тяжёлой ракеты New Glenn компании Blue Origin закончился эпическим взрывом — уничтожено всё вокруг
Blue Origin возобновляет запуски многоразовой ракеты New Glenn — расследование аварии завершено
Работа МКС будет продлена до 2030 года, даже если Россия уйдёт со станции
Свет уличили в движении с «отрицательным» временем — фотоны как будто пролетали сквозь кротовьи норы в пространстве
Учёные обнаружили чёрную дыру, которая нарушает законы астрофизики
Теги: blue origin, new glenn, авария
blue origin, new glenn, авария
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«StarCraft 3»: Blizzard поразила фанатов первым за шесть лет обновлением для StarCraft 2
Rutube продолжает расти, тогда как аудитория «VK Видео» и YouTube в России сокращается
Nvidia представила технологию DLSS 4.5 Ray Reconstruction — её получат все видеокарты GeForce RTX
Роскомнадзор заявил, что не блокировал Python в России
Вышел первый трейлер «Сатурн. Наследие» — научно-фантастической RPG от бывших разработчиков Baldur’s Gate 3
Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения 26 мин.
Apple научит iPhone разделять совместный счёт в ресторане по фотографии чека 41 мин.
Критические уязвимости обнаружены в 84 % российских мобильных приложений 2 ч.
«Русы против ящеров 2» выйдет на «ящерских консолях» и получит бесплатное дополнение «Русы в Америке» 10 ч.
Тактический шутер Dioxide с элементами Dark Souls отправит в корпоративную антиутопию — трейлер новой игры от авторов Forgive Me Father 10 ч.
«Готовьтесь к следующей битве!»: режиссёр Tekken 7 и Tekken 8 покинул Bandai Namco после 20 лет работы 13 ч.
Процессоры RTX Spark будут нативно поддерживать античитерское и антипиратское ПО для игр 15 ч.
Календарь релизов 1–7 июня: Gothic 1 Remake, Fatekeeper, Underchoice и The 7th Guest Remake 15 ч.
После 10 лет разработки следующее крупное обновление станет для Factorio последним 15 ч.
Слухи: Wizards of the Coast запустила в разработку ремейк легендарной Baldur's Gate 2 16 ч.
Intel предупредила, что путь ПК-чипов Nvidia RTX Spark к успеху не будет гладким 2 ч.
MSI представила портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+ с процессором Intel Arc G3 3 ч.
Anthropic передала американским регуляторам проспект эмиссии, позволяющий начать подготовку к IPO 4 ч.
ИИ-ускоритель Intel Crescent Island получит до 480 Гбайт LPDDR5X 8 ч.
MSI анонсировала тонкий 16-дюймовый ноутбук «2-в-1» Prestige N16 Flip AI+ на чипе Nvidia RTX Spark 9 ч.
Некоторые смартфоны Xiaomi научились обмениваться файлами с iPhone через AirDrop 9 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса MSI MAG PANO 130R PZ: обжигающая красота 9 ч.
Nvidia представила настольный суперкомпьютер DGX Station на Windows — суперчип GB300 и 748 Гбайт памяти 10 ч.
Intel выпустит 192-ядерные процессоры Xeon Diamond Rapids на техпроцессе 18A-P в 2027 году 11 ч.
Microsoft представит улучшения Windows, суперприложение Copilot и новый рассуждающий ИИ на конференции Build 3 июня 11 ч.