Хаос на земле и груды обожжённого металла: опубликованы фото руин стартового комплекса Blue Origin после взрыва

Как сообщалось ранее, вчера во время статических огневых испытаний новой тяжёлой частично многоразовой ракеты New Glenn компании Blue Origin произошёл мощнейший взрыв, уничтоживший не только ракету, но также значительную часть оборудования на стартовом столе. Компания пока изучает ситуацию, но независимые источники уже вовсю публикуют снимки с места события — и они не внушают оптимизма.

Инцидент произошёл по местному времени вечером 28 мая 2026 года (29 мая в 04:00 по московскому времени). Установленная на стартовом комплексе LC-36 на мысе Канаверал ракета Blue Origin New Glenn взорвалась во время статического огневого испытания, то есть при попытке кратковременно запустить двигатели, пока ракета удерживается на площадке. Поскольку ракета была под завязку заправлена топливом, взрыв был мощностью до 100 тонн в тротиловом эквиваленте с поправкой на то, что это, всё же, была не взрывчатка. Поэтому большая часть энергии взрыва ушла в «медленное» пламя.

«Пока рано говорить о первопричине, но мы уже работаем над её поиском, — написал Безос (Bezos) в посте на платформе X. — День выдался тяжёлый, но мы восстановим всё, что нужно восстановить, и вернёмся к полётам. Оно того стоит».

По данным Reuters, это был аппарат для четвёртого пуска New Glenn, готовившийся вывести 48 спутников Amazon Leo на низкую орбиту. Сами спутники на момент аварии не были установлены на ракету. Blue Origin назвала случившееся «аномалией», сообщила, что персонал был в безопасности.

Но главная угроза для космического бизнеса Безоса не в потере ракеты, а в состоянии инфраструктуры стартового стола. Первые кадры с места событий показали полное уничтожение одной из двух башней с громоотводами и транспортёра-установщика ракеты — мобильной платформы, которая доставляет ракету из ангара и поднимает её вертикально на стартовом столе. На кадрах всё выглядит ужасно, хотя отчёта об инспекции обширной трубопроводной и кабельной инфраструктуры площадки пока не было. Закрадывается подозрение, что будет проще и быстрее её поменять, чем проверить и заменить отдельные самые пострадавшие элементы.

Также множество обломков выбросило в океан. По этому поводу жителям побережья сделано предупреждение не приближаться к ним при обнаружении на пляжах, а вызывать специально обученных людей для безопасного сбора обломков. Остановит ли это любителей сувениров и цветмета — это отдельный вопрос. В своё время мексиканцы охотно собирали обломки ракет SpaceX после неудачных испытаний в Южном Техасе.

Для Blue Origin эта авария особенно болезненна, потому что космодром LC-36 — её единственная действующая площадка для запуска ракеты New Glenn во Флориде, а она потратила восемь лет и более $1 млрд на перестройку комплекса после аренды у ВВС США в 2015 году. Но это же создало проблемы для NASA: ракета New Glenn в рамках программы Artemis должна будет запустить лунные посадочные аппараты Blue Moon. Теперь это может произойти на год позже — в 2028 году, что автоматически переносит доставку людей на Луну на 2029 год или даже позже, если компания SpaceX тоже подведёт агентство, а успехи Starship пока далеки от идеала. В общем, как запасной вариант ракета New Glenn надолго выбывает из лунной гонки, что повышает шансы Китая первыми высадиться на Луну до конца текущего десятилетия.

Кстати, FAA и другие федеральные агентства вроде бы решили не проводить расследование аварии, поскольку она формально не была связана с полётом ракеты. Можно предположить, что это сократит множество бюрократических процедур для возобновления запусков New Glenn. В этом есть политическая целесообразность, когда ответственность приходится брать на себя волевым решением, а не руководствоваться установленными правилами.