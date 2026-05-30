Acer представила умные очки AR Vision GR0 и G10 AI Glasses

В 2026 году многие производители наладили выпуск умных очков и очков дополненной реальности, вот и Acer решила продемонстрировать, что не отстаёт от технологических трендов: компания анонсировала два устройства, которые выйдут в этом году.

Источник изображений: acer.com

Очки дополненной реальности Acer AR Vision GR0 оснащены дисплеями micro-OLED разрешения 1080p и встроенными динамиками. Поддерживается формирование стереоскопического изображения, частота обновления дисплеев составляет 60 Гц, контрастное отношение — 50 000:1, сообщается о 95-процентном покрытии цветового пространства DCI-P3. Они подключаются к устройствам под управлением Google Android, Apple iOS и Microsoft Windows через кабель. Масса устройства составляет 69 г, цена — $500.

Умные очки Acer G10 AI Glasses лишены дисплеев и выступают как своего рода аналог Ray-Ban Meta: здесь есть 12-мегапиксельная камера, микрофоны и динамики. На борту имеются 32 Гбайт памяти; подключение к устройствам под Google Android и Apple iOS осуществляется через приложение Acer AspireSync — для связи используются Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Для управления устройствами предусмотрен помощник с искусственным интеллектом Google Gemini. Масса гаджета — 49 г (только оправа), цена — $300.

Выход Acer на рынок умных очков указывает что рынок начинает насыщаться, хотя полноценного прорыва в данном сегменте ещё не было. Возможно, это сможет сделать какой-нибудь технологический гигант масштаба Google или Apple.

Теги: acer, очки дополненной реальности, умные очки
