Сегодня 02 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Проигрыватели аудио и видео AOMedia выпустила первый вариант кодека ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

AOMedia выпустила первый вариант кодека AV2

Некоммерческая организация Alliance for Open Media опубликовала в своём репозитории AVM на GitHub первый вариант нового кодека AV2 (1.0.0). Проекту предстоят значительные доработки, но некоторые особенности отмечаются уже сейчас.

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters / unsplash.com

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters / unsplash.com

Кодек AV2 выступает преемником AV1. Он также не требует лицензионных отчислений, не изменилось и его предназначение: повышение эффективности сжатия, обеспечение потоковой передачи, трансляций и видеоконференций в реальном времени. Отмечается улучшенная поддержка технологий дополненной и виртуальной реальности, материалов с разделённым экраном, средств записи экранного контента, расширен диапазон качества изображения.

Текущая версия кодека имеет обозначение «av2 – AOMedia Project AV2 Encoder 1.0.0-3-gf236400» со ссылками на кодировщик avm-av2 и библиотеки libaom-av2/libavm-av2. Эталонным ПО для AV2 выступает приложение AVM (AOM Video Model) — оно предназначается для определения и тестирования кодека, а не для работы в качестве оптимизированного видеокодировщика. Приложение работает медленно и не готово к повседневному применению, но испытавшие его экспериментаторы отметили высокую эффективность кодека на низкий битрейтах.

На практике AV2 будет использоваться ещё нескоро: прошло несколько лет, прежде чем производители графических процессоров обеспечили поддержку аппаратного ускорения AV1.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
CapCut подружат с Gemini — пользователи смогут монтировать видео вообще без навыков
Google выпустила Gemini Omni — ИИ для генерации видео из текста, фото, аудио и любых других данных
Dolby подала в суд на Snapchat за использование бесплатного кодека AV1
YouTube начал ограничивать доступ к видео и трансляциям для пользователей с VPN
В Spotify теперь можно прослушивать статьи из журналов
Китайские компании превзошли американских конкурентов в сфере генерации видео при помощи ИИ
Теги: av2, кодек, релиз
av2, кодек, релиз
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«StarCraft 3»: Blizzard поразила фанатов первым за шесть лет обновлением для StarCraft 2
Rutube продолжает расти, тогда как аудитория «VK Видео» и YouTube в России сокращается
Nvidia представила настольный суперкомпьютер DGX Station на Windows — суперчип GB300 и 748 Гбайт памяти
Роскомнадзор заявил, что не блокировал Python в России
Nvidia представила технологию DLSS 4.5 Ray Reconstruction — её получат все видеокарты GeForce RTX
Адская пошаговая ролевая игра Entropy от создателя Dread Delusion получила демоверсию и дату выхода в раннем доступе Steam 10 мин.
Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения 38 мин.
Apple научит iPhone разделять совместный счёт в ресторане по фотографии чека 53 мин.
Критические уязвимости обнаружены в 84 % российских мобильных приложений 2 ч.
«Русы против ящеров 2» выйдет на «ящерских консолях» и получит бесплатное дополнение «Русы в Америке» 10 ч.
Тактический шутер Dioxide с элементами Dark Souls отправит в корпоративную антиутопию — трейлер новой игры от авторов Forgive Me Father 11 ч.
«Готовьтесь к следующей битве!»: режиссёр Tekken 7 и Tekken 8 покинул Bandai Namco после 20 лет работы 13 ч.
Вышел первый трейлер «Сатурн. Наследие» — научно-фантастической RPG от бывших разработчиков Baldur’s Gate 3 14 ч.
Процессоры RTX Spark будут нативно поддерживать античитерское и антипиратское ПО для игр 15 ч.
Календарь релизов 1–7 июня: Gothic 1 Remake, Fatekeeper, Underchoice и The 7th Guest Remake 15 ч.
Представлена эталонная ИИ-платформа для робототехники Qualcomm Dragonwing IQ10 5 мин.
Alphabet продаст акций на $80 млрд, чтобы направить средства на развитие инфраструктуры ИИ 9 мин.
Intel предупредила, что путь ПК-чипов Nvidia RTX Spark к успеху не будет гладким 2 ч.
MSI представила портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+ с процессором Intel Arc G3 3 ч.
Anthropic передала американским регуляторам проспект эмиссии, позволяющий начать подготовку к IPO 4 ч.
ИИ-ускоритель Intel Crescent Island получит до 480 Гбайт LPDDR5X 8 ч.
MSI анонсировала тонкий 16-дюймовый ноутбук «2-в-1» Prestige N16 Flip AI+ на чипе Nvidia RTX Spark 9 ч.
Некоторые смартфоны Xiaomi научились обмениваться файлами с iPhone через AirDrop 9 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса MSI MAG PANO 130R PZ: обжигающая красота 9 ч.
Intel выпустит 192-ядерные процессоры Xeon Diamond Rapids на техпроцессе 18A-P в 2027 году 12 ч.