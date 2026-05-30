AOMedia выпустила первый вариант кодека AV2

Некоммерческая организация Alliance for Open Media опубликовала в своём репозитории AVM на GitHub первый вариант нового кодека AV2 (1.0.0). Проекту предстоят значительные доработки, но некоторые особенности отмечаются уже сейчас.

Кодек AV2 выступает преемником AV1. Он также не требует лицензионных отчислений, не изменилось и его предназначение: повышение эффективности сжатия, обеспечение потоковой передачи, трансляций и видеоконференций в реальном времени. Отмечается улучшенная поддержка технологий дополненной и виртуальной реальности, материалов с разделённым экраном, средств записи экранного контента, расширен диапазон качества изображения.

Текущая версия кодека имеет обозначение «av2 – AOMedia Project AV2 Encoder 1.0.0-3-gf236400» со ссылками на кодировщик avm-av2 и библиотеки libaom-av2/libavm-av2. Эталонным ПО для AV2 выступает приложение AVM (AOM Video Model) — оно предназначается для определения и тестирования кодека, а не для работы в качестве оптимизированного видеокодировщика. Приложение работает медленно и не готово к повседневному применению, но испытавшие его экспериментаторы отметили высокую эффективность кодека на низкий битрейтах.

На практике AV2 будет использоваться ещё нескоро: прошло несколько лет, прежде чем производители графических процессоров обеспечили поддержку аппаратного ускорения AV1.