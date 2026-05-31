Radeon 9070 GRE с 12 Гбайт памяти выйдет на глобальный рынок по цене $549

Компания AMD 1 июня выпустит на глобальный рынок видеокарту Radeon 9070 GRE, пишет VideoCardz. До этого она была эксклюзивно представлена только для рынка Азии. Рекомендованная цена Radeon 9070 GRE для мирового рынка составит $549, что поставит её один в ряд со многими вариантами модели Radeon RX 9070 на старте продаж.

Источник изображения: VideoCardz / AMD

Модель Radeon RX 9070 GRE была изначально представлена в Китае ещё в прошлом году. В её составе используется урезанный GPU Navi 48 с 48 исполнительными блоками (3072 потоковыми процессорами) и 12 Гбайт памяти GDDR6 с поддержкой 192-битной шины. AMD заявляет для памяти пропускную способность до 432 Гбайт/с. Карта имеет TDP 220 Вт.

Рекомендованная цена Radeon 9070 GRE составляет $549. Точно такая же рекомендованная цена была изначально заявлена для модели Radeon RX 9070 c 16 Гбайт памяти с поддержкой более широкой 256-битной шины. Сравнивая две модели, в своих слайдах AMD отмечает для RX 9070 цену «от $619». Таким образом, компания либо повысила рекомендованную цену RX 9070, никому об этом не сказав, либо просто указала текущий уровень базовой цены карты на рынке. По данным агрегатора цен PCPartPicker, стоимость RX 9070 действительно составляет от $599.

Источник изображения: PCPartPicker

Среди первых производителей свои варианты Radeon RX 9070 GRE на глобальный рынок выпустят Asus, Sapphire и XFX. В каталогах ретейлеров уже значатся модели Asus Prime RX 9070 GRE O12G, Sapphire Pulse Radeon RX 9070 GRE Gaming OC 12GB и XFX Swift Radeon RX 9070 GRE Triple Fan (включая белую версию). Всё это — кастомные модели, поэтому их цена, скорее всего, будет выше рекомендованной.

Согласно внутренним тестам AMD, проводившимся на платформе с Ryzen 7 9800X3D в разрешении 1440p с ультра-настройками графики, модель RX 9070 GRE на 22 % быстрее GeForce RTX 5060 Ti 16GB в более 40 играх и на 26 % выгоднее по цене. Против RTX 5070 карта AMD выигрывает на 2 % в производительности и на 4 % по цене. Опять же, это данные AMD. Желательно дождаться независимых обзоров карты и уже после этого делать какие-то выводы. Китайские тесты показывали, что карта чуть медленнее RTX 5070.

Теги: radeon rx 9070 gre, видеокарта
