Сегодня 02 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Трафик поисковика DuckDuckGo утроился по...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Трафик поисковика DuckDuckGo утроился после последнего обновления ИИ-поиска Google

Разработчики ориентированной на конфиденциальность поисковой системы DuckDuckGo объявили, что версия фирменного поисковика без ИИ-алгоритмов получила в три раза больше трафика после недавнего обновления поиска Google и PR-кампании по продвижению ИИ-функций в нём. Помимо конфиденциальности DuckDuckGo позиционирует свой поисковик как место, где пользователь может сделать выбор: использовать или не использовать ИИ.

Источник изображения: DuckDuckGo

Источник изображения: DuckDuckGo

В сообщении сказано, что несколько дней назад количество установок приложения DuckDuckGo выросло почти на треть. Это касается сервиса noai.duckduckgo.com, который позволяет осуществлять поиск информации в интернете без применения ИИ-алгоритмов.

«С тех пор как Google раскрыла свои планы по кардинальному обновлению поиска с помощью ИИ, посещаемость нашей страницы поиска “No AI” утроилась и продолжает расти! Хотите сделать её поиском по умолчанию в Chrome или Firefox? Установите наши расширения без ИИ и избавьтесь от сгенерированных ИИ ответов, чатов и изображений», — говорится в заявлении разработчиков.

Рост популярности DuckDuckGo без ИИ последовал за длительной кампанией Google по продвижению функций на базе генеративных нейросетей в собственном поисковике. Хотя Google пока не заменила полностью классическую версию своего поисковика, ИИ-режим уже переместился в более заметное место на главной странице, что делает его приоритетным по сравнению с традиционным поиском в пользовательском интерфейсе. Продвижение ИИ-функций в поисковике сопровождалось заявлениями генерального директора Google Сундара Пичаи (Sundar Pichai) о внедрении ИИ, а также о его важности для компании.

Отметим, что режим поиска без ИИ в DuckDuckGo не связан с принципиальным отказом от использования нейросетей. Это скорее прагматичный вариант, предполагающий возможность выбора для пользователей. Для тех, кто хочет задействовать ИИ-алгоритмы в поисковике, у DuckDuckGo есть соответствующий сервис duck.ai.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Иранские хакеры превратили ChatGPT и Gemini в оружие для кибервойны
ИИ-поиск Google не смог правильно посчитать буквы в слове Google
Пользователи бегут от Google из-за ИИ — поисковик DuckDuckGo резко прирос аудиторией
Новый поиск Google оказался капризным: из-за ИИ запросы «стой» и «игнорируй» ломают выдачу
ООН объяснила: запрещать соцсети для детей контрпродуктивно, нужно менять сами платформы
YouTube представил ИИ-регулировку скорости воспроизведения для нудных подкастов и другие функции
Теги: duckduckgo, искусственный интеллект, поиск
duckduckgo, искусственный интеллект, поиск
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«StarCraft 3»: Blizzard поразила фанатов первым за шесть лет обновлением для StarCraft 2
Rutube продолжает расти, тогда как аудитория «VK Видео» и YouTube в России сокращается
Nvidia представила настольный суперкомпьютер DGX Station на Windows — суперчип GB300 и 748 Гбайт памяти
Роскомнадзор заявил, что не блокировал Python в России
Nvidia представила технологию DLSS 4.5 Ray Reconstruction — её получат все видеокарты GeForce RTX
Адская пошаговая ролевая игра Entropy от создателя Dread Delusion получила демоверсию и дату выхода в раннем доступе Steam 10 мин.
Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения 38 мин.
Apple научит iPhone разделять совместный счёт в ресторане по фотографии чека 53 мин.
Критические уязвимости обнаружены в 84 % российских мобильных приложений 2 ч.
«Русы против ящеров 2» выйдет на «ящерских консолях» и получит бесплатное дополнение «Русы в Америке» 10 ч.
Тактический шутер Dioxide с элементами Dark Souls отправит в корпоративную антиутопию — трейлер новой игры от авторов Forgive Me Father 11 ч.
«Готовьтесь к следующей битве!»: режиссёр Tekken 7 и Tekken 8 покинул Bandai Namco после 20 лет работы 13 ч.
Вышел первый трейлер «Сатурн. Наследие» — научно-фантастической RPG от бывших разработчиков Baldur’s Gate 3 14 ч.
Процессоры RTX Spark будут нативно поддерживать античитерское и антипиратское ПО для игр 15 ч.
Календарь релизов 1–7 июня: Gothic 1 Remake, Fatekeeper, Underchoice и The 7th Guest Remake 15 ч.
Представлена эталонная ИИ-платформа для робототехники Qualcomm Dragonwing IQ10 5 мин.
Alphabet продаст акций на $80 млрд, чтобы направить средства на развитие инфраструктуры ИИ 9 мин.
Intel предупредила, что путь ПК-чипов Nvidia RTX Spark к успеху не будет гладким 2 ч.
MSI представила портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+ с процессором Intel Arc G3 3 ч.
Anthropic передала американским регуляторам проспект эмиссии, позволяющий начать подготовку к IPO 4 ч.
ИИ-ускоритель Intel Crescent Island получит до 480 Гбайт LPDDR5X 8 ч.
MSI анонсировала тонкий 16-дюймовый ноутбук «2-в-1» Prestige N16 Flip AI+ на чипе Nvidia RTX Spark 9 ч.
Некоторые смартфоны Xiaomi научились обмениваться файлами с iPhone через AirDrop 9 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса MSI MAG PANO 130R PZ: обжигающая красота 9 ч.
Intel выпустит 192-ядерные процессоры Xeon Diamond Rapids на техпроцессе 18A-P в 2027 году 12 ч.