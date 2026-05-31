Трафик поисковика DuckDuckGo утроился после последнего обновления ИИ-поиска Google

Разработчики ориентированной на конфиденциальность поисковой системы DuckDuckGo объявили, что версия фирменного поисковика без ИИ-алгоритмов получила в три раза больше трафика после недавнего обновления поиска Google и PR-кампании по продвижению ИИ-функций в нём. Помимо конфиденциальности DuckDuckGo позиционирует свой поисковик как место, где пользователь может сделать выбор: использовать или не использовать ИИ.

В сообщении сказано, что несколько дней назад количество установок приложения DuckDuckGo выросло почти на треть. Это касается сервиса noai.duckduckgo.com, который позволяет осуществлять поиск информации в интернете без применения ИИ-алгоритмов.

«С тех пор как Google раскрыла свои планы по кардинальному обновлению поиска с помощью ИИ, посещаемость нашей страницы поиска “No AI” утроилась и продолжает расти! Хотите сделать её поиском по умолчанию в Chrome или Firefox? Установите наши расширения без ИИ и избавьтесь от сгенерированных ИИ ответов, чатов и изображений», — говорится в заявлении разработчиков.

Рост популярности DuckDuckGo без ИИ последовал за длительной кампанией Google по продвижению функций на базе генеративных нейросетей в собственном поисковике. Хотя Google пока не заменила полностью классическую версию своего поисковика, ИИ-режим уже переместился в более заметное место на главной странице, что делает его приоритетным по сравнению с традиционным поиском в пользовательском интерфейсе. Продвижение ИИ-функций в поисковике сопровождалось заявлениями генерального директора Google Сундара Пичаи (Sundar Pichai) о внедрении ИИ, а также о его важности для компании.

Отметим, что режим поиска без ИИ в DuckDuckGo не связан с принципиальным отказом от использования нейросетей. Это скорее прагматичный вариант, предполагающий возможность выбора для пользователей. Для тех, кто хочет задействовать ИИ-алгоритмы в поисковике, у DuckDuckGo есть соответствующий сервис duck.ai.