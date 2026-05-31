Microsoft перевела GitHub Copilot с подписки на оплату за токены — пользователи недовольны

Похоже, что в ближайшее время мелким компаниям придётся пересмотреть целесообразность использования сервиса GitHub Copilot. Дело в том, что Microsoft меняет систему оплаты с фиксированной подписки на систему оплаты за количество использованных токенов, в результате чего счета могут существенно вырасти. Крупные предприятия, вероятно, всё ещё смогут себе это позволить, но небольшим компаниями и частным лицам сделать это будет не так просто.

Новая система оплаты начнёт действовать с 1 июня. После этого размер платы за сервис GitHub Copilot будет зависеть от того, сколько токенов израсходовал пользователь во время работы. Пользователи были неприятно удивлены этим изменением, о чём свидетельствуют сообщения, опубликованные на площадках Reddit и X.

«Что за шутка. Эта новая модель оплаты просто до безумия дорогая. Я решаю этот вопрос, отменяя подписку. При такой стоимости это больше не является экономически эффективным или практически полезным ни в каком смысле», — написал один из пользователей Reddit. Он также добавил, что в рамках действующей подписки платил около $29 в месяц. Теперь же, после вступления в силу новых правил, его расходы увеличились бы до примерно $750 в месяц.

«Ничего себе, не ожидал, что новая модель ценообразования будет настолько абсурдной», — написал другой пользователь. Он также сообщил, что новая система оплаты GitHub Copilot приведёт к увеличению расходов с $50 до $3000 в месяц.

Несмотря на то, что стоимость использования GitHub Copilot может существенно вырасти, некоторые люди высказались против критики в отношении такого подхода. По их мнению, пользователи, которые знают, что делают, будут расходовать не так много токенов. Они считают, что люди, которые тратят очень много токенов, являются так называемыми «вайб-кодерами», у которых не так много реальных знаний.

«Есть огромная разница между некоторыми из нас, работающими весь день и всё ещё едва превышающими лимит, и этими скриншотами. Мне трудно поверить, что это связано с отличиями в сложности рабочих нагрузок. Единственный способ добиться такого безумия — это заниматься «вайб-кодингом» и работать с кучей раздутых итераций», — написал один из пользователей.