Sony показала последние телевизоры собственной разработки — дальше ими займётся TCL

На этой неделе Sony Group представила два телевизора премиум-класса которые, похоже, станут последними моделями японской компании перед слиянием её подразделения по выпуску домашних кинотеатров с TCL Electronics Holdings в следующем году.

Как сообщается, Bravia 9 II и Bravia 7 II стоимостью от 660 тыс. иен ($4143) и 363 тыс. иен ($2278) соответственно предлагаются в широком диапазоне размеров диагонали экрана. Также была представлена система объёмного звучания Bravia Theater Trio, которая станет конкурентом изделиям Sonos, Samsung Electronics и других производителей премиальных саундбаров. Все новинки уже доступны для предварительного заказа и начнут поставляться в июне.

Согласно заключённому ранее соглашению, TCL согласилась заплатить 75,4 млрд иен ($473 млн) за 51 % акций нового совместного предприятия, которое будет управлять глобальным бизнесом Sony в сфере домашней развлекательной техники, включая выпуск телевизоров Bravia. С апреля 2027 года новая компания начнёт выпуск телевизоров под брендами Sony и Bravia, интегрируя в них технологии отображения TCL.

«Высококачественные технологии изображения и звука Sony, а также философия дизайна призваны оставаться важной основой» для будущих телевизоров объединённой компании, заявил её представитель. «Новая компания намерена наиболее эффективно интегрировать сильные стороны обеих сторон», — добавил он.

Стоимость Bravia 9 II начинается от 660 тыс. иен за 65-дюймовую модель и достигает 6,6 млн иен ($41,4 тыс.) за модель со 115-дюймовым экраном. Телевизор оснащён ЖК-панелью с технологией подсветки True RGB от Sony, которая использует крошечные индивидуально управляемые красные, зелёные и синие светодиоды, что позволяет повысить качество цветопередачи.

Благодаря технологии Sony RGB Backlight Master Drive Pro каждый светодиод управляется с высокой точностью, что повышает яркость, уменьшает засветку и обеспечивает более чистые цвета, чем у обычных Mini LED-дисплеев. Независимо управляемые RGB-светодиоды и технология X-Wide Angle Pro обеспечивают качественное изображение и стабильную цветопередачу при широком угле обзора, сообщила компания.

Bravia 9 II работает под управлением операционной системы Google TV от Alphabet с помощником на основе искусственного интеллекта Gemini.

Более доступная серия Bravia 7 II начинается с 50-дюймовой модели по цене 363 тыс. иен ($2278). Стоимость модели с наиболее крупным экраном диагональю 98 дюймов составляет 1,65 млн иен ($10,4 тыс.). В ней также используется технология True RGB, но отсутствуют антибликовое покрытие и подставка Mirage Stand.

Новая комплексная система объёмного звучания от Sony использует саундбар в качестве центрального канала, а также отдельные фронтальные левый и правый динамики. Такая конфигурация призвана обеспечить более широкую звуковую сцену, чем у Sonos и других конкурентов, с меньшей зависимостью от виртуализации и акустических эффектов, создавая впечатление, что звук исходит со всех сторон.