Авторы эвакуационного шутера Active Matter показали новый геймплей под аккомпанемент советского рок-хита «На заре»

Издательство Gaijin Network и разработчики из Matter Team опубликовали геймплейный трейлер своего паранормального эвакуационного шутера Active Matter. Запечатлённое в ролике действо сопровождается известной песней «На заре» советской и российской рок-группы «Альянс».

В трейлере демонстрируются разные локации из здешней раздробленной мультивселенной. Застрявшие во временной петле оперативники исследуют обшарпанные коридоры заброшенных многоэтажек, бегают по стенам (благодаря меняющим физику аномалиям) и сражаются с загадочными сверхъестественными существами.

Ранний доступ Active Matter стартовал ещё 9 сентября 2025 года эксклюзивно в магазине Gaijin. Там проект доступен для покупки в разных изданиях — от стандартного за 1499 руб. до особого комплекта «Элитный отряд» за 5996 руб.

Также с помощью свежего геймплейного видеоролика разработчики напоминают, что шутер выйдет в Steam (можно добавить в список желаемого), а также на PS5, Xbox Series X и S.