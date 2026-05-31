Сегодня 02 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Авторы эвакуационного шутера Active Matt...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Авторы эвакуационного шутера Active Matter показали новый геймплей под аккомпанемент советского рок-хита «На заре»

Издательство Gaijin Network и разработчики из Matter Team опубликовали геймплейный трейлер своего паранормального эвакуационного шутера Active Matter. Запечатлённое в ролике действо сопровождается известной песней «На заре» советской и российской рок-группы «Альянс».

Источник изображения: Gaijin Network

Источник изображения: Gaijin Network

В трейлере демонстрируются разные локации из здешней раздробленной мультивселенной. Застрявшие во временной петле оперативники исследуют обшарпанные коридоры заброшенных многоэтажек, бегают по стенам (благодаря меняющим физику аномалиям) и сражаются с загадочными сверхъестественными существами.

Ранний доступ Active Matter стартовал ещё 9 сентября 2025 года эксклюзивно в магазине Gaijin. Там проект доступен для покупки в разных изданиях — от стандартного за 1499 руб. до особого комплекта «Элитный отряд» за 5996 руб.

Также с помощью свежего геймплейного видеоролика разработчики напоминают, что шутер выйдет в Steam (можно добавить в список желаемого), а также на PS5, Xbox Series X и S.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Activision наконец анонсировала Call of Duty: Modern Warfare 4 — первый трейлер, дата выхода и релиз на Switch 2
Инсайдер раскрыл дату выхода Halo: Campaign Evolved — ремейка легендарного шутера от Bungie
С выходом нового патча для Escape from Tarkov игроки могут посетить «Ледокол» — атмосферную PvE-карту
GamesVoice анонсировала сбор средств на русскую озвучку Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, но CDPR это не понравилось
Тактическая ролевая игра RuneSmith позволит возглавить отряд дворфов, чтобы выбить из главного злодея денежный долг
Открытое тестирование мрачного экшена Mistfall Hunter с нестандартной механикой эвакуации стартует 15 июня
Теги: шутер, matter team, gaijin network
шутер, matter team, gaijin network
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«StarCraft 3»: Blizzard поразила фанатов первым за шесть лет обновлением для StarCraft 2
Rutube продолжает расти, тогда как аудитория «VK Видео» и YouTube в России сокращается
Nvidia представила настольный суперкомпьютер DGX Station на Windows — суперчип GB300 и 748 Гбайт памяти
Роскомнадзор заявил, что не блокировал Python в России
Nvidia представила технологию DLSS 4.5 Ray Reconstruction — её получат все видеокарты GeForce RTX
Адская пошаговая ролевая игра Entropy от создателя Dread Delusion получила демоверсию и дату выхода в раннем доступе Steam 10 мин.
Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения 38 мин.
Apple научит iPhone разделять совместный счёт в ресторане по фотографии чека 53 мин.
Критические уязвимости обнаружены в 84 % российских мобильных приложений 2 ч.
«Русы против ящеров 2» выйдет на «ящерских консолях» и получит бесплатное дополнение «Русы в Америке» 10 ч.
Тактический шутер Dioxide с элементами Dark Souls отправит в корпоративную антиутопию — трейлер новой игры от авторов Forgive Me Father 11 ч.
«Готовьтесь к следующей битве!»: режиссёр Tekken 7 и Tekken 8 покинул Bandai Namco после 20 лет работы 13 ч.
Вышел первый трейлер «Сатурн. Наследие» — научно-фантастической RPG от бывших разработчиков Baldur’s Gate 3 14 ч.
Процессоры RTX Spark будут нативно поддерживать античитерское и антипиратское ПО для игр 15 ч.
Календарь релизов 1–7 июня: Gothic 1 Remake, Fatekeeper, Underchoice и The 7th Guest Remake 15 ч.
Представлена эталонная ИИ-платформа для робототехники Qualcomm Dragonwing IQ10 5 мин.
Alphabet продаст акций на $80 млрд, чтобы направить средства на развитие инфраструктуры ИИ 9 мин.
Intel предупредила, что путь ПК-чипов Nvidia RTX Spark к успеху не будет гладким 2 ч.
MSI представила портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+ с процессором Intel Arc G3 3 ч.
Anthropic передала американским регуляторам проспект эмиссии, позволяющий начать подготовку к IPO 4 ч.
ИИ-ускоритель Intel Crescent Island получит до 480 Гбайт LPDDR5X 8 ч.
MSI анонсировала тонкий 16-дюймовый ноутбук «2-в-1» Prestige N16 Flip AI+ на чипе Nvidia RTX Spark 9 ч.
Некоторые смартфоны Xiaomi научились обмениваться файлами с iPhone через AirDrop 9 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса MSI MAG PANO 130R PZ: обжигающая красота 9 ч.
Intel выпустит 192-ядерные процессоры Xeon Diamond Rapids на техпроцессе 18A-P в 2027 году 12 ч.