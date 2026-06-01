Княжна, волки и настоящие эмоции: российский боевик «Война Миров: Сибирь» получил атмосферный сюжетный трейлер

Издательство «Плюс Студия» и основанная выходцами из 1C Game Studios российская студия «Мгла» представили видеоролик с постановочной сценой из своего приключенческого экшена «Война Миров: Сибирь».

Действие игры происходит в России конца XIX века, потрясённой вторжением марсиан. Главный герой, юный студент, чудом сбегает из столицы от свирепых треножников и держит путь на восток страны. В представленном видео протагонист вместе с Княжной, дочерью царя, защищается от окружившей их стаи волков. В какой-то момент студента валит на землю разъярённый хищник, но девушка быстро «успокаивает» зверя с помощью миниатюрного пистолета.

Между героями завязывается эмоциональный диалог, которому и посвящена большая часть хронометража. Ролик предоставляет возможность оценить текущий уровень постановки сюжетных сцен вкупе с проработкой лицевой анимации. Опубликованный наглядный материал, как заявлено, не отражает финальное качество игры.

«Война Миров: Сибирь» должна поступить в продажу в 2027 году на ПК (Steam, VK Play) и других платформах.