Apple собралась захватить рынок умных очков по проверенному сценарию Apple Watch

Apple планирует вскоре начать выпуск умных очков, которые станут конкурентами Meta✴ Ray-Ban и изделиям других участников рынка, сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) в воскресном информационном бюллетене Bloomberg Power On. По его данным, Apple будет использовать ту же стратегию, что и на старте выпуска умных часов, пытаясь занять весь рынок.

По словам Гурмана, компания планирует начать выпуск умных очков в 2027 году после их дебюта в конце 2026-го или начале 2027 года. Apple нацелена на массовый ценовой сегмент от $200 до $500, планируя конкурировать не только с Meta✴ и Samsung, но и с EssilorLuxottica SA, которая производит очки под брендами Ray-Ban, Oakley и Persol, а также с Safilo Group, выпускающей очки Tommy Hilfiger и Hugo Boss, компанией Warby Parker и другими участниками рынка.

Чтобы выделиться среди конкурентов, Apple делает ставку на свой ведущий в отрасли дизайн, используя «более высококачественную сборку» с применением для основного корпуса ацетата — более «прочного» и «роскошного» материала по сравнению с пластиком. «Как и в случае с AirPods и Apple Watch, цель состоит в создании мгновенно узнаваемого дизайна. Внутри Apple это называется “иконой”», — сообщил Гурман.

Журналист рассказал, что в настоящее время тестируются четыре варианта дизайна умных очков:

С большой прямоугольной оправой, напоминающей Ray-Ban Wayfarers.

С более тонкой прямоугольной оправой, похожей на очки, которые носит генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook).

С большими овальными или круглыми оправами.

С меньшей, более изящной овальной или круглой формой оправы.

Потенциальные цветовые варианты включают чёрный, океанический синий и светло-коричневый. Камера также будет немного отличаться от камеры в умных очках Meta✴: Apple планирует использовать вертикально ориентированные овальные объективы с окружающими их индикаторными лампочками.

Встроенного дисплея не будет, поскольку это не очки дополненной реальности, как Ray-Ban Meta✴ второго поколения или RayNeo Air 4 Pro. На самом деле Apple готовит к выпуску очки со встроенными камерами, микрофонами и датчиками, позволяющими производить фото- и видеосъёмку, обрабатывать телефонные звонки, передавать уведомления и обеспечивать взаимодействие без использования рук с ИИ-функциями, такими как улучшенная Siri и возможности визуального анализа. По функциональности их можно сравнить с Apple Watch и AirPods.

Примечательно, что Apple не планирует работать в верхнем сегменте рынка и конкурировать с такими компаниями, как Cartier и Matsuda, в производстве очков класса люкс.

По данным Гурмана, Apple также по-прежнему работает над передовыми очками дополненной реальности со встроенными дисплеями, но до их появления пройдёт ещё несколько лет.