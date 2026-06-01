Представлен Surface Laptop Ultra — это самый мощный ноутбук Microsoft, и он получил процессор Nvidia RTX Spark

Когда-то Microsoft была вынуждена списать $900 млн, поверив в то, что Arm-чип Nvidia станет основой первого флагманского портативного устройства с Windows в семействе Surface. Теперь же софтверный гигант предпринимает новую попытку — широкой публике представили Surface Laptop Ultra — флагманский ноутбук на базе Arm-чипов от Nvidia.

На данный момент о 15-дюймовом Surface Laptop Ultra известно не всё. К примеру, окончательные характеристики устройства и его розничная стоимость не были озвучены. При этом Microsoft заверила, что на сегодняшний день новинка является самым производительным ноутбуком семейства Surface. «Это самая мощная вещь, которую мы когда-либо создавали», — заявил Эндрю Хилл (Andrew Hill), глава подразделения Microsoft Surface.

Известно, что разработчики оснастили Surface Laptop Ultra Arm-процессором Nvidia RTX Spark, характеристики которого во многом совпадают с параметрами чипа, использовавшегося в прошлогодних мини-ПК DGX Spark и оптимизированного для Windows 11. Флагманская версия предполагает наличие 20 процессорных ядер, графики с 6144 ядрами CUDA и поддержку до 128 Гбайт оперативной памяти, хотя базовые модели ноутбука получат лишь 16 Гбайт ОЗУ. В рамках презентации Microsoft сообщила, что семейство чипов RTX Spark расширится, за счёт чего производитель сможет охватить разные ценовые категории.

Ожидается, что Surface Laptop Ultra обеспечит типичное «время автономной работы в течение всего дня», графику примерно на уровне ноутбука с ускорителем GeForce RTX 5070 и до 1 PFLOPS ИИ-вычислений. Ноутбук оснащён 15-дюймовым дисплеем Mini LED с поддержкой сенсорного управления и пиксельной плотностью 262 PPI. Microsoft заявила, что в ноутбуке используется «самый яркий дисплей, который мы когда-либо выпускали». В описании сказано, что пиковая яркость экрана достигает 2000 кд/м². Также отмечается наличие самого большого тактильного трекпада, который когда-либо появлялся на устройствах Surface.

Новый ноутбук Microsoft будет доступен в тёмно-сером и серебристом вариантах исполнения корпуса, а его вес должен составить менее 2 кг. Что касается доступных интерфейсов, то в конструкции предусмотрены разъёмы USB Type-C, USB Type-A, HDMI, полноразмерный слот для SD-карт и разъём для наушников.

Теги: microsoft surface, microsoft, rtx spark, ноутбук
