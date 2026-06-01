Сегодня 02 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли Asus представила портативную консоль ROG...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Asus представила портативную консоль ROG Ally X20 с OLED-дисплеем к юбилею бренда ROG

В рамках ежегодной выставки Computex 2026 компания Asus анонсировала ROG Ally X20 — специальную версию своей портативной игровой консоли, посвящённую 20-летию бренда ROG. Устройство сохранило восьмиядерный процессор AMD Ryzen AI Z2 Extreme, который используется в ROG Xbox Ally X, но получило другой экран и дизайн корпуса.

Наиболее заметным изменением стало появление 7,4-дюймового OLED-дисплея, который пришёл на смену 7-дюймовому IPS-экрану, используемому в ROG Xbox Ally X. На данном этапе Asus не озвучила характеристики используемой панели, такие как разрешение экрана, частота обновления, яркость и поддержка технологии VRR.

Ещё одним отличием стал новый корпус. Asus использовала полупрозрачный корпус с золотистыми акцентами, соответствующими брендингу в честь 20-летия марки ROG. Это отличает новую консоль от стандартной чёрной версии ROG Xbox Ally X и белой ROG Xbox Ally.

Что касается аппаратной составляющей, то за производительность в новой консоли отвечает тот же процессор AMD Ryzen AI Z2 Extreme. Консоль ROG Xbox Ally X в максимальной комплектации оснащена 24 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и твердотельным накопителем M.2 2280 PCIe 4.0 ёмкостью 1 Тбайт. К сожалению, Asus ещё не озвучила, каким объёмом ОЗУ и накопителя располагает новая ROG Ally X20.

Розничная стоимость и сроки начала продаж новой консоли также не были озвучены. Поскольку стандартная версия ROG Xbox Ally X стоит около $1000, можно предположить, что вариант с OLED-экраном и несколько изменённым внешним обликом будет стоить дороже.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Asus представила ROG Astral RTX 5090 Edition 20 с изогнутым экраном и 3000-Вт блок питания ROG Thor Titanium III Edition 20
Asus выпустила пару TUF GeForce RTX 5080 BTF со скрытым питанием через GC-HPWR
Asus готовит «первый в мире OLED-монитор для киберспорта» — 24,5 дюйма и частота обновления 540 Гц
Из параллельного импорта в России исключили технику Acer, Asus, HP, Samsung и Intel
Silicon Power анонсировала модули памяти Xpower Cyclone R DDR5-6000 с сертификацией Asus ROG
Acer показала портативную консоль Nitro Blaze Link для трансляции игр с ПК по Wi-Fi
Теги: asus rog ally x20, asus rog, игровая консоль, computex 2026
asus rog ally x20, asus rog, игровая консоль, computex 2026
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«StarCraft 3»: Blizzard поразила фанатов первым за шесть лет обновлением для StarCraft 2
Rutube продолжает расти, тогда как аудитория «VK Видео» и YouTube в России сокращается
Nvidia представила настольный суперкомпьютер DGX Station на Windows — суперчип GB300 и 748 Гбайт памяти
Роскомнадзор заявил, что не блокировал Python в России
Nvidia представила технологию DLSS 4.5 Ray Reconstruction — её получат все видеокарты GeForce RTX
Адская пошаговая ролевая игра Entropy от создателя Dread Delusion получила демоверсию и дату выхода в раннем доступе Steam 10 мин.
Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения 38 мин.
Apple научит iPhone разделять совместный счёт в ресторане по фотографии чека 53 мин.
Критические уязвимости обнаружены в 84 % российских мобильных приложений 2 ч.
«Русы против ящеров 2» выйдет на «ящерских консолях» и получит бесплатное дополнение «Русы в Америке» 10 ч.
Тактический шутер Dioxide с элементами Dark Souls отправит в корпоративную антиутопию — трейлер новой игры от авторов Forgive Me Father 11 ч.
«Готовьтесь к следующей битве!»: режиссёр Tekken 7 и Tekken 8 покинул Bandai Namco после 20 лет работы 13 ч.
Вышел первый трейлер «Сатурн. Наследие» — научно-фантастической RPG от бывших разработчиков Baldur’s Gate 3 14 ч.
Процессоры RTX Spark будут нативно поддерживать античитерское и антипиратское ПО для игр 15 ч.
Календарь релизов 1–7 июня: Gothic 1 Remake, Fatekeeper, Underchoice и The 7th Guest Remake 15 ч.
Представлена эталонная ИИ-платформа для робототехники Qualcomm Dragonwing IQ10 5 мин.
Alphabet продаст акций на $80 млрд, чтобы направить средства на развитие инфраструктуры ИИ 9 мин.
Intel предупредила, что путь ПК-чипов Nvidia RTX Spark к успеху не будет гладким 2 ч.
MSI представила портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+ с процессором Intel Arc G3 3 ч.
Anthropic передала американским регуляторам проспект эмиссии, позволяющий начать подготовку к IPO 4 ч.
ИИ-ускоритель Intel Crescent Island получит до 480 Гбайт LPDDR5X 8 ч.
MSI анонсировала тонкий 16-дюймовый ноутбук «2-в-1» Prestige N16 Flip AI+ на чипе Nvidia RTX Spark 9 ч.
Некоторые смартфоны Xiaomi научились обмениваться файлами с iPhone через AirDrop 9 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса MSI MAG PANO 130R PZ: обжигающая красота 9 ч.
Intel выпустит 192-ядерные процессоры Xeon Diamond Rapids на техпроцессе 18A-P в 2027 году 12 ч.