Asus представила портативную консоль ROG Ally X20 с OLED-дисплеем к юбилею бренда ROG

В рамках ежегодной выставки Computex 2026 компания Asus анонсировала ROG Ally X20 — специальную версию своей портативной игровой консоли, посвящённую 20-летию бренда ROG. Устройство сохранило восьмиядерный процессор AMD Ryzen AI Z2 Extreme, который используется в ROG Xbox Ally X, но получило другой экран и дизайн корпуса.

Наиболее заметным изменением стало появление 7,4-дюймового OLED-дисплея, который пришёл на смену 7-дюймовому IPS-экрану, используемому в ROG Xbox Ally X. На данном этапе Asus не озвучила характеристики используемой панели, такие как разрешение экрана, частота обновления, яркость и поддержка технологии VRR.

Ещё одним отличием стал новый корпус. Asus использовала полупрозрачный корпус с золотистыми акцентами, соответствующими брендингу в честь 20-летия марки ROG. Это отличает новую консоль от стандартной чёрной версии ROG Xbox Ally X и белой ROG Xbox Ally.

Что касается аппаратной составляющей, то за производительность в новой консоли отвечает тот же процессор AMD Ryzen AI Z2 Extreme. Консоль ROG Xbox Ally X в максимальной комплектации оснащена 24 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и твердотельным накопителем M.2 2280 PCIe 4.0 ёмкостью 1 Тбайт. К сожалению, Asus ещё не озвучила, каким объёмом ОЗУ и накопителя располагает новая ROG Ally X20.

Розничная стоимость и сроки начала продаж новой консоли также не были озвучены. Поскольку стандартная версия ROG Xbox Ally X стоит около $1000, можно предположить, что вариант с OLED-экраном и несколько изменённым внешним обликом будет стоить дороже.