Asus выпустила пару TUF GeForce RTX 5080 BTF со скрытым питанием через GC-HPWR

Компания Asus пополнила ассортимент своих видеокарт TUF Gaming двумя новыми моделями GeForce RTX 5080 BTF (TUF-RTX5080-16G-BTF-GAMING и TUF-RTX5080-O16G-BTF-GAMING).

Обе карты предлагают два варианта подключения дополнительного питания: напрямую через блок питания или с помощью специального ножевого разъёма GC-HPWR. Во втором случае потребуется материнская плата с поддержкой данного типа питания.

Коннектор GC-HPWR у видеокарт является съёмным и поддерживает передачу до 1000 Вт мощности на GPU. Для версии GeForce RTX 5080 BTF с дополнительным заводским разгоном (TUF-RTX5080-O16G-BTF-GAMING) частота графического процессора в режиме Boost заявлена на уровне 2700 МГц, а в режиме OC — 2730 МГц. У версии BTF без дополнительного разгона указаны значения 2617 МГц в режиме Boost и 2640 МГц в режиме OC. Те же характеристики предлагает обычная TUF RTX 5080 без коннектора GC-HPWR. В составе GeForce RTX 5080 BTF используются графические процессоры с 10 752 ядрами CUDA и 16 Гбайт памяти GDDR7 с 256-битной шиной.

Толщина карт TUF RTX 5080 BTF осталась прежней — они занимают 3,6 слота расширения. Размеры составляют 348 × 146 × 72 мм. Видеокарты оснащены двумя портами HDMI 2.1b и тремя DisplayPort 2.1b. Рекомендуемая мощность блока питания для использования с этими картами составляет 850 Вт.