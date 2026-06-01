Asus представила ROG Astral RTX 5090 Edition 20 с изогнутым экраном и 3000-Вт блок питания ROG Thor Titanium III Edition 20

Компания Asus представила два новых продукта в рамках юбилейной серии ROG Edition 20. Список пополнили флагманская видеокарта ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 и мощный блок питания ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20.

Видеокарта основана на привычном дизайне ROG Astral RTX 5090 с одним дополнением, если не считать иной расцветки. Карта получила изогнутый AMOLED-дисплей, располагающийся на верхнем торце. Asus отмечает, что экран может отображать трёхмерные изображения, пользовательские анимации, а также информацию о текущем состоянии системы. Дисплей также можно синхронизировать с ЖК-экраном СЖО ROG.

В ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 сохраняется конфигурация из четырёх вентиляторов, используемая во всех прочих версиях карт ROG Astral. Компания заявляет, что это повышает воздушное давление на 20 %. В составе системы охлаждения также применяются испарительная камера и термоинтерфейс на основе жидкого металла для GPU.

Заявленный показатель TDP для карты составляет 800 Вт. Она оснащена привычным 12+4-контактным разъёмом 12V-2x6, а также съёмным ножевым разъёмом GC-HPWR, что позволяет подключать питание напрямую от блока питания либо через соответствующий разъём на материнской плате (требуется материнская плата серии Asus BTF).

Производитель также представил блок питания ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20. Как следует из названия, он обеспечивает мощность 3000 Вт. Блок питания разработан для систем, в которых могут использоваться до четырёх видеокарт GeForce RTX 5090. Asus заявляет о применении в составе БП серверных компонентов на основе нитрида галлия (GaN) и адаптивной архитектуры с двумя уровнями напряжения для поддержки глобального регулирования напряжения.

Блок питания поставляется с новым кабелем питания ROG Equalizer и стабилизатором напряжения GPU-First Intelligent Voltage Stabilizer. Asus заявляет, что они обеспечивают повышение стабильности напряжения на 45 % при пиковых нагрузках и разгоне. Съёмный магнитный OLED-дисплей блока питания с удлинителем позволяет отображать данные о питании в режиме реального времени как внутри корпуса, так и снаружи. По словам Asus, блок питания ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20 получил награду Computex Best Choice Award 2026 в категории «Компьютеры и системы».

Стоимость представленных новинок компания не озвучила.