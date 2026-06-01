PNY выпустит видеокарту GeForce RTX 5090 с модульной СЖО Lynx+

Компания PNY готовит свою первую видеокарту серии GeForce RTX 50 с СЖО. Модель представлена на партнёрском стенде Nvidia на выставке Computex 2026 как PNY GeForce RTX 5090 32GB с моноблочным жидкостным охлаждением.

Новинка сочетает графический ускоритель GeForce RTX 5090 и водоблок с полным покрытием, разработанный компанией Lynk+. По словам Nvidia, блок охлаждает все компоненты видеокарты, что должно способствовать поддержанию более высоких тактовых частот в режиме разгона под нагрузкой. Помпа водоблока настроена на низкий уровень шума при работе.

Сама PNY уже несколько раз показывала прототипы СЖО от Lynk+ для видеокарт на различных выставках. Но здесь речь идёт о полноценном потребительском продукте.

Сообщается, что в системе охлаждения используется конструкция с возможностью быстрого подключения и отсоединения шлангов СЖО. Обычно подобная схема подключения применяется в кастомных системах водяного охлаждения, но PNY использует её в готовом водоблоке для GPU.

По словам Nvidia, водоблок можно подключить к контуру СЖО для охлаждения процессора и других компонентов ПК. Это говорит о том, что новинка основана на модульной платформе Lynk+, которая поддерживает не только видеокарты RTX 5090 от PNY. Внешний вид видеокарты дополняют алюминиевый кожух и управляемая ARGB-подсветка.

PNY пока не сообщила полные характеристики карты и заявленные частоты графического процессора. Nvidia тоже не уточнила, будет ли данная видеокарта продаваться в рознице или её будут реализовывать через партнёров по сборке ПК.