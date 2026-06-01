«Русы против ящеров 2» выйдет на «ящерских консолях» и получит бесплатное дополнение «Русы в Америке»

Разработчики из российской студии the Bratans (она же Smola Games) объявили о скором расширении платформенной географии своего псевдоисторического кооперативного экшена «Русы против ящеров 2».

Как стало известно, в 2026 году «Русы против ящеров 2» выйдет на «ящерских консолях» — PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался юмористическим трейлером (англоязычная версия доступна на YouTube-канале PlayStation).

На приставках «Русы против ящеров 2» появится сразу в полном издании: со всеми дополнениями, включая «Ящермор» (бесплатный сюжетный аддон) и «Поля сражений» (обновлённый режим волн).

А чтобы русы на ПК не грустили, разработчики выпустят для «Русов против ящеров 2» (сроки не уточняются) бесплатное контентное обновление «Русы в Америке». Апдейт выйдет как на ПК, так и на консолях.

«Новая порция ураганного экшена и артхаусного сюжета о похождениях Древних Русов на подходе. <...> Не ждём, а готовимся. Консольные версии уже тестируются вовсю, а новая локация активно пилится», — заверили в the Bratans.

Переносит «Русов против ящеров 2» на приставки the Bratans не сама, а в сотрудничестве с Sobaka Studio (Redeemer, Kiborg). Партнёры также выступают издателем консольных версий.

«Русы против ящеров 2» вышла 27 марта 2025 года на ПК (Steam, VK Play). По сюжету подгоняемые тайными покровителями ящеры вновь вероломно напали на земли русов, и лишь славные богатыри могут выгнать захватчиков прочь.