Адская пошаговая ролевая игра Entropy от создателя Dread Delusion получила демоверсию и дату выхода в раннем доступе Steam

Издательство DreadXP и британская студия Lovely Hellplace (Dread Delusion) объявили дату выхода в раннем доступе своей «адской» пошаговой ролевой игры Entropy с графикой в стиле ретро.

Как стало известно, ранний доступ Entropy стартует 18 августа 2026 года в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Анонс сопровождался полутораминутным геймплейным трейлером (прикреплён ниже).

Источник изображений: DreadXP

Entropy стартует в раннем доступе Steam с первым из трёх актов (примерно четверть от запланированного объёма игры) и поддержкой английского языка. Полноценный релиз ожидается примерно через год.

Помимо даты выхода Entropy, ролик также сообщает о выпуске демоверсии в Steam. Пробное издание включает уникальную вариацию вступления игры с упрощённым доступом к сильному оружию и магии.

События Entropy развернутся в умирающем мире, пострадавшем не от грандиозного апокалипсиса, а от жестокого хода времени и необъяснимой бесплодности земли. История крутится вокруг вторжения демонов.

Главным героем выступает актёр, чьё театральное представление прерывается атакой монстров. Игрокам предстоит сколотить отряд из шести путешественников и отправиться в экспедицию по миру, чтобы отразить нападение демонов.

Обещают вдохновлённые классическими JRPG тактические пошаговые сражения, встречу с самобытными существами, уникальные испытания и сокровища, а также «прекрасную эстетику раннего 3D».

Теги: entropy, lovely hellplace, dreadxp, ролевая игра
