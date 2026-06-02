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Reka выберется из дремучего леса раннего доступа Steam уже совсем скоро — новый трейлер и дата выхода симулятора славянской ведьмы

Симулятор жизни славянской ведьмы Reka варится в котле раннего доступа Steam уже без малого два года, и разработчики из берлинской студии Emberstorm Entertainment наконец озвучили дату доведения игры до готовности.

Источник изображений: Fireshine Games

Источник изображений: Fireshine Games

Напомним, Reka попала в ранний доступ Steam позапрошлой осенью и с тех пор получила ряд крупных контентных обновлений. До недавних пор полноценный релиз ожидался в начале 2026 года, но разработка затянулась.

Как стало известно, Reka выберется из дремучего леса раннего доступа 18 августа 2026 года — премьера запланирована только для Steam. Анонс сопровождался обзорным геймплейным трейлером.

События Reka разворачиваются в европейской глубинке образца XIX века. Игрокам достанется роль ученицы Бабы Яги — начинающей ведьмы по имени Река, которая стремится овладеть искусством колдовства.

Героине предстоит исследовать мир, учиться магии, обустраивать свой дом (избушку на курьих ножках), варить зелья, помогать или вредить деревенским жителям, а также пытаться раскрыть мрачный секрет своей наставницы.

Reka уже имеет поддержку русского языка

Reka уже имеет поддержку русского языка

Релизное обновление Reka будет включать эмоциональную развязку истории Реки и Бабы Яги, переработку системы персонализации избушки на курьих ножках и интерфейса, множество исправлений и геймплейных улучшений.

Обещают сюжет от сценаристки игр серий Heavenly Sword, Mirror's Edge и Tomb Raider Рианны Пратчетт (Rhianna Pratchett), жуткий, но интересный мир, невероятное разнообразие лесов, болот и деревень, а также детальный редактор персонажа.

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Теги: reka, emberstorm entertainment, fireshine games, симулятор, приключение
reka, emberstorm entertainment, fireshine games, симулятор, приключение
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