Asus представила открытый корпус ROG GR20 Edition 20 с вентилятором с перекрестным потоком

Компания Asus представила премиальный модульный открытый компьютерный корпус ROG GR20 Edition 20 на выставке Computex 2026. Новинка разработана по случаю 20-летия бренда ROG.

По словам Asus, корпус изготовлен преимущественно из алюминия. Он предназначен для использования с материнскими платами практически всех потребительских форматов (Mini-ITX, Micro-ATX, E-ATX и ATX). Корпус предлагает три варианта установки: вертикальный, наклонный и горизонтальный.

Размеры корпуса составляют 285 × 513 × 470 мм, вес — 9,3 кг. Он оснащён вентилятором с перекрестным потоком, который расположен в нижней части корпуса и обеспечивает широкий охват воздушного потока, прогоняя воздух перпендикулярно оси вращения импеллера — сначала радиально внутрь, затем радиально наружу.

ROG GR20 Edition 20 поддерживает установку видеокарт длиной до 368 мм, радиаторов СЖО размером до 360 мм (либо трёх 120-мм вентиляторов), а также блоков питания длиной до 190 мм.

На фронтальной панели корпуса расположены два порта USB 3.2 Gen1, два порта USB 3.2 Gen2x2 Type-C и один комбинированный 3,5-мм аудиоразъём. Со всех четырёх сторон корпуса предусмотрена ARGB-подсветка.

На базе этого корпуса компания Asus демонстрирует на выставке Computex 2026 систему с ранее представленной материнской платой ROG Crosshair X870E Edition 20 и видеокартой ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20.

Стоимость корпуса ROG GR20 Edition 20 производитель не сообщил.