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Новый трейлер подтвердил дату выхода неонуарного хоррора на выживание Silver Pines в духе «Твин Пикс»

Издательство Team17 и разработчики из шведской студии Wych Elm объявили точную дату выхода Silver Pines — вдохновлённого культовым сериалом «Твин Пикс» хоррора на выживание в формате метроидвании.

Источник изображений: Team17

Источник изображений: Team17

Напомним, Silver Pines была официально представлена прошлой осенью и готовилась к релизу на протяжении 2026 года. За прошедшее с тех пор время планы Team17 и Wych Elm по выпуску игры не изменились.

Как стало известно, Silver Pines поступит в продажу 8 октября 2026 года для PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. Анонс сопровождался новым геймплейный трейлером.

События Silver Pines развернутся в преследуемом призраками прошлого одноимённом городке, где пропадает музыкант Эдди Велвет. Расследовать происшествие прибывает главный герой — частный детектив Ред Уокер.

Игрокам предстоит общаться со странными жителями Сильвер Пайнс, искать ресурсы, решать головоломки, открывать тайные дороги и новые районы, улучшать снаряжение, сражаться с ужасами города или скрываться от них.

Обещают дань уважения классическим хоррорам на выживание, приземлённый и яростный экшен в формате 2.5D, ограниченные ресурсы, анимацию ручной выделки, графику в ​​стиле неонуар и перевод на русский.

Чтобы попробовать Silver Pines, осени ждать не придётся. Вместе с анонсом в Steam вышла демоверсия игры, позволяющая оценить начало будущего приключения. Ознакомительное издание рассчитано примерно на час геймплея.

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Теги: silver pines, wych elm, team17, хоррор
silver pines, wych elm, team17, хоррор
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