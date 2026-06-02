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Учёные наконец собрали воедино «улики» по загадочным радиосигналам из глубин космоса — и приблизились к их разгадке

Четыре года назад астрономы впервые сообщили о странном долгопериодическом радиотранзиенте (LPT), природу которого они затруднились объяснить. Вскоре подобные сигналы обнаружили ещё у дюжины источников. Объяснить это явление было сложно из-за разрозненности наблюдательных данных — для каждого случая они были своими. Недавно обнаруженный новый источник LPT впервые объединил основные «улики» всех предыдущих событий, за что его прозвали «розеттским камнем».

Источник изображения: Science Photo Library

Источник изображения: Science Photo Library

В своё время найденный у поселения Розетта камень с надписями на трёх языках позволил расшифровать письменность Древнего Египта. По аналогии с этим открытие нового события LPT с полным набором основных признаков, присущих в той или иной степени предыдущим наблюдениям долгопериодических радиотранзиентов, позволяет объединить все события в один класс явлений и, наконец, приблизиться к разгадке их природы.

Согласно свежей публикации в журнале Nature Astronomy, с помощью австралийского радиотелескопа ASKAP был обнаружен долгопериодический радиотранзиент ASKAP J1745−5051. Он создаёт яркую вспышку в радиодиапазоне примерно каждые 81 минуту, причём похожая периодичность наблюдается и в рентгеновском диапазоне. Рентгеновские данные были получены космическими обсерваториями Swift и Einstein Probe, а оптические — телескопами SOAR и Magellan.

Наблюдения в оптическом диапазоне подтвердили, что в месте возникновения сигналов находится не одиночная нейтронная звезда, обычно ассоциируемая с радиовсплесками, а тесная двойная система, в которой белый карлик перетягивает вещество с красного карлика — своего компаньона. Это вещество падает на белый карлик, разогревается до миллионов градусов и становится источником рентгеновского излучения, а взаимодействие магнитных полей двух звёзд и заряжённого газа, вероятно, создаёт направленные радиовсплески.

«Космическим Розеттским камнем» объект назвали потому, что он объединяет сразу несколько признаков, которые раньше наблюдались по отдельности: радиовсплески, рентгеновское излучение, двойную систему, белый карлик, аккрецию и магнитную активность. Это не означает, что все подобные сигналы уже получили объяснение, но теперь у астрономов появился эталонный пример: по крайней мере часть долгопериодических радиотранзиентов может быть связана не со сверхмедленными пульсарами, а именно с такими магнитными двойными системами с белым карликом. По крайней мере, в других случаях LPT теперь можно искать схожие наборы признаков, раз уж все они сошлись в одном объекте, что в конечном итоге приблизит учёных к пониманию природы этих загадочных сигналов.

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Теги: астрономия, радиотелескоп
астрономия, радиотелескоп
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