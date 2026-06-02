MSI показала кулер с алмазами и металлическими вентиляторами для видеокарт нового поколения

Компания MSI в разговоре с ComputerBase пояснила, что именно изменила в системе охлаждения видеокарты GeForce RTX 5090 Gaming Trio Next-Gen. Изменения носят не просто косметический характер. Они направлены на повышение эффективности охлаждения и снижение уровня шума.

Система охлаждения видеокарты GeForce RTX 5090 Gaming Trio Next-Gen состоит из нового радиатора и новых вентиляторов. MSI утверждает, что улучшила теплопередачу от графического процессора к радиатору благодаря новой алмазно-медной опорной пластине.

Новые алмазные композитные термопрокладки предназначены для повышения эффективности теплопередачи от памяти GDDR7 к кулеру. У переработанных теплопроводящих трубок увеличена площадь контакта с основанием кулера.

Что касается вентиляторов, то вместо пластиковых «вертушек» в составе системы охлаждения GeForce RTX 5090 Gaming Trio Next-Gen используются металлические вентиляторы с толщиной лопастей 0,8 мм. По словам MSI, это должно придать лопастям большую жёсткость, уменьшая их изгиб на высоких скоростях. За счёт этого должны увеличиться воздушный поток и, следовательно, эффективность охлаждения.

Однако фактических данных о повышении эффективности системы охлаждения GeForce RTX 5090 Gaming Trio Next-Gen по сравнению с актуальной версией RTX 5090 Gaming Trio производитель пока не приводит. Компания заявляет лишь о «значительном» преимуществе переработанной системы охлаждения.