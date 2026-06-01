Сегодня 02 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты MSI представила RTX 5090 Gaming Trio Nex...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

MSI представила RTX 5090 Gaming Trio Next-Gen с улучшенным кулером и RTX 5090 Suprim Safeguard с защитой от оплавления

Компания MSI готовит видеокарты GeForce RTX 5090 Gaming Trio Next-Gen и GeForce RTX 5090 Suprim Safeguard. Первая, несмотря на название, не имеет никакого отношения к видеокартам нового поколения. Она основана на всё той же актуальной архитектуре Blackwell.

Источник изображений: VideoCardz / MSI

Источник изображений: VideoCardz / MSI

По словам MSI, новая модель GeForce RTX 5090 Gaming Trio Next-Gen оснащена улучшенной системой охлаждения. Компания заявляет, что карта разработана для более тихой работы при низких нагрузках и более низких температур при полной нагрузке на графический процессор.

MSI GeForce RTX 5090 32G Gaming Trio Next-Gen

MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio Next-Gen

MSI пока не привела полные технические характеристики версии Next-Gen. Текущая модель GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC использует систему охлаждения MSI TRI FROZR 4 и вентиляторы Stormforce. В описании этой модели указана тактовая частота в режиме Extreme Performance 2497 МГц, которая выставляется в фирменной утилите MSI Center, а также 2482 МГц в режиме Boost — как в игровом, так и в тихом режимах.

GeForce RTX 5090 Gaming Trio Next-Gen может занять место актуальной модели Gaming Trio, однако ни цену, ни информацию о сроках начала продаж компания не привела.

MSI GeForce RTX 5090 Suprim Safeguard

MSI GeForce RTX 5090 Suprim Safeguard

Модель GeForce RTX 5090 Suprim Safeguard, в свою очередь, оснащена встроенной системой защиты Safeguard для мониторинга стабильности питания. Она включает функцию предупреждения, а также предохранители по линии 12 В.

Аналогичные функции Safeguard и Safeguard+ ранее были представлены производителем для новых блоков питания MPG Ai1600TS и MPG Ai1300TS PCIE5 (Safeguard+), а также MAG A1200PLS и MAG A1000PLS PCIE5 (Safeguard). Единственное различие между этими двумя функциями заключается в том, что Safeguard+ отображает на экране монитора всплывающее окно вместе со звуковым предупреждением, тогда как обычная Safeguard выдаёт только звуковое предупреждение.

Компания также добавила поддержку GPU Safeguard+ в утилиту Afterburner 4.6.7 Beta 2. Она может считывать состояние аварийных сигналов разъёмов поддерживаемых блоков питания MSI и применять более низкий профиль энергопотребления для графического процессора при обнаружении неисправности. На графических процессорах Nvidia аварийный профиль по умолчанию устанавливает ограничение мощности на уровне 75 %.

Стоимость GeForce RTX 5090 Suprim Safeguard тоже неизвестна. Компания не сообщила, когда видеокарта поступит в продажу. Полные технические характеристики новинки производитель также не привёл.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
PNY выпустит видеокарту GeForce RTX 5090 с модульной СЖО Lynx+
Asus представила ROG Astral RTX 5090 Edition 20 с изогнутым экраном и 3000-Вт блок питания ROG Thor Titanium III Edition 20
Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE
Asus выпустила пару TUF GeForce RTX 5080 BTF со скрытым питанием через GC-HPWR
Nvidia представила технологию DLSS 4.5 Ray Reconstruction — её получат все видеокарты GeForce RTX
Nvidia расписала будущее процессоров RTX Spark для мобильных и настольных ПК до 2030 года
Теги: geforce rtx 5090, видеокарта, msi, blackwell, computex 2026
geforce rtx 5090, видеокарта, msi, blackwell, computex 2026
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«StarCraft 3»: Blizzard поразила фанатов первым за шесть лет обновлением для StarCraft 2
Rutube продолжает расти, тогда как аудитория «VK Видео» и YouTube в России сокращается
Nvidia представила настольный суперкомпьютер DGX Station на Windows — суперчип GB300 и 748 Гбайт памяти
Роскомнадзор заявил, что не блокировал Python в России
Nvidia представила технологию DLSS 4.5 Ray Reconstruction — её получат все видеокарты GeForce RTX
Адская пошаговая ролевая игра Entropy от создателя Dread Delusion получила демоверсию и дату выхода в раннем доступе Steam 10 мин.
Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения 38 мин.
Apple научит iPhone разделять совместный счёт в ресторане по фотографии чека 53 мин.
Критические уязвимости обнаружены в 84 % российских мобильных приложений 2 ч.
«Русы против ящеров 2» выйдет на «ящерских консолях» и получит бесплатное дополнение «Русы в Америке» 10 ч.
Тактический шутер Dioxide с элементами Dark Souls отправит в корпоративную антиутопию — трейлер новой игры от авторов Forgive Me Father 11 ч.
«Готовьтесь к следующей битве!»: режиссёр Tekken 7 и Tekken 8 покинул Bandai Namco после 20 лет работы 13 ч.
Вышел первый трейлер «Сатурн. Наследие» — научно-фантастической RPG от бывших разработчиков Baldur’s Gate 3 14 ч.
Процессоры RTX Spark будут нативно поддерживать античитерское и антипиратское ПО для игр 15 ч.
Календарь релизов 1–7 июня: Gothic 1 Remake, Fatekeeper, Underchoice и The 7th Guest Remake 15 ч.
Представлена эталонная ИИ-платформа для робототехники Qualcomm Dragonwing IQ10 5 мин.
Alphabet продаст акций на $80 млрд, чтобы направить средства на развитие инфраструктуры ИИ 9 мин.
Intel предупредила, что путь ПК-чипов Nvidia RTX Spark к успеху не будет гладким 2 ч.
MSI представила портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+ с процессором Intel Arc G3 3 ч.
Anthropic передала американским регуляторам проспект эмиссии, позволяющий начать подготовку к IPO 4 ч.
ИИ-ускоритель Intel Crescent Island получит до 480 Гбайт LPDDR5X 8 ч.
MSI анонсировала тонкий 16-дюймовый ноутбук «2-в-1» Prestige N16 Flip AI+ на чипе Nvidia RTX Spark 9 ч.
Некоторые смартфоны Xiaomi научились обмениваться файлами с iPhone через AirDrop 9 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса MSI MAG PANO 130R PZ: обжигающая красота 9 ч.
Intel выпустит 192-ядерные процессоры Xeon Diamond Rapids на техпроцессе 18A-P в 2027 году 12 ч.