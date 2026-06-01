MSI представила RTX 5090 Gaming Trio Next-Gen с улучшенным кулером и RTX 5090 Suprim Safeguard с защитой от оплавления

Компания MSI готовит видеокарты GeForce RTX 5090 Gaming Trio Next-Gen и GeForce RTX 5090 Suprim Safeguard. Первая, несмотря на название, не имеет никакого отношения к видеокартам нового поколения. Она основана на всё той же актуальной архитектуре Blackwell.

По словам MSI, новая модель GeForce RTX 5090 Gaming Trio Next-Gen оснащена улучшенной системой охлаждения. Компания заявляет, что карта разработана для более тихой работы при низких нагрузках и более низких температур при полной нагрузке на графический процессор.

MSI пока не привела полные технические характеристики версии Next-Gen. Текущая модель GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC использует систему охлаждения MSI TRI FROZR 4 и вентиляторы Stormforce. В описании этой модели указана тактовая частота в режиме Extreme Performance 2497 МГц, которая выставляется в фирменной утилите MSI Center, а также 2482 МГц в режиме Boost — как в игровом, так и в тихом режимах.

GeForce RTX 5090 Gaming Trio Next-Gen может занять место актуальной модели Gaming Trio, однако ни цену, ни информацию о сроках начала продаж компания не привела.

Модель GeForce RTX 5090 Suprim Safeguard, в свою очередь, оснащена встроенной системой защиты Safeguard для мониторинга стабильности питания. Она включает функцию предупреждения, а также предохранители по линии 12 В.

Аналогичные функции Safeguard и Safeguard+ ранее были представлены производителем для новых блоков питания MPG Ai1600TS и MPG Ai1300TS PCIE5 (Safeguard+), а также MAG A1200PLS и MAG A1000PLS PCIE5 (Safeguard). Единственное различие между этими двумя функциями заключается в том, что Safeguard+ отображает на экране монитора всплывающее окно вместе со звуковым предупреждением, тогда как обычная Safeguard выдаёт только звуковое предупреждение.

Компания также добавила поддержку GPU Safeguard+ в утилиту Afterburner 4.6.7 Beta 2. Она может считывать состояние аварийных сигналов разъёмов поддерживаемых блоков питания MSI и применять более низкий профиль энергопотребления для графического процессора при обнаружении неисправности. На графических процессорах Nvidia аварийный профиль по умолчанию устанавливает ограничение мощности на уровне 75 %.

Стоимость GeForce RTX 5090 Suprim Safeguard тоже неизвестна. Компания не сообщила, когда видеокарта поступит в продажу. Полные технические характеристики новинки производитель также не привёл.