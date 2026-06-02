MaxSun привезла на Computex 2026 десятилетнюю Radeon RX 580 с шестью HDMI

Компания MaxSun продемонстрировала на выставке Computex 2026 видеокарту Radeon RX 580. Она имеет маркировку MS-RX580 2048SP 6H 8G и оснащена шестью полноразмерными выходами HDMI, на каждый из которых можно выводить изображение в формате 4K с частотой 30 кадров в секунду.

Видеокарта явно не предназначена для игр. Шесть портов вывода изображения означают, что она будет использоваться в системах отображения данных, диспетчерских и других многоэкранных конфигурациях. Она также может похвастаться компактными габаритами — её длина составляет 174 мм; предусмотрен 8-контактный разъём дополнительного питания.

Видеокарты семейства Polaris дебютировали на Computex 2016, когда была представлена модель AMD Radeon RX 480, а в продажу она поступила 29 июня того же года. Таким образом, сейчас этому семейству уже без малого десять лет. В 2018 году AMD выпустила в Китае видеокарту Radeon RX 580 2048SP с 2048 потоковыми процессорами и 8 Гбайт памяти на 256-битной шине, то есть она была ближе к Radeon RX 570, чем к полноценной RX 580 с 2304 потоковыми процессорами.

В стандартной ветке игровых драйверов AMD видеокарты Polaris не поддерживаются — вместе с моделями семейства Vega они получают отдельную поддержку, включая критически важные обновления безопасности и функциональности, а не обычные игровые оптимизации. Для Polaris и Vega, в том числе для видеокарт серий Radeon RX 400 и RX 500, выпускаются отдельные пакеты драйверов.