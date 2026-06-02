Сегодня 03 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор The Alters без альтеров: анонсирован нау...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

The Alters без альтеров: анонсирован научно-фантастический симулятор выживания с упором на физику Venus: The Last Ascent

Разработчики из независимой канадской студии Breaking Walls спустя пять лет после выпуска сюжетного приключения Away: The Survival Series анонсировали новый проект — Venus: The Last Ascent.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Venus: The Last Ascent представляет собой научно-фантастический симулятор выживания, завязанный на физике. Анонс сопровождался полутораминутным геймплейным трейлером.

По сюжету корабль астронавта терпит крушение на Венере. Чтобы выжить на негостеприимной планете, придётся стать оператором мобильной базы, и, в отличие от прошлогодней The Alters, помогать герою некому.

Игрокам предстоит построить дом на колёсах, расширять его (пушки, фермы, реакторы) и заботиться о сохранении функциональности, добывать ресурсы на ходу и изучать Венеру (кислотные равнины, стеклянные пустыни, промышленные руины).

Передвижная крепость позволит не только добраться до города в облаках (финальная цель героя), но и защититься от заброшенных солнечных боевых машин, которые «оживают» на рассвете и нацеливаются на реакторы пользовательской базы.

Скриншоты
Смотреть все изображения (8)
Смотреть все
изображения (8)

Релиз Venus: The Last Ascent ожидается осенью 2027 года в Steam, но перед полноценным выпуском игра пройдёт через ранний доступ. В сервисе Valve с недавних пор можно оценить демоверсию проекта.

Обещают фрагментированное повествование, реалистичную физику и непредсказуемую погоду. На старте раннего доступа игра предложит около 10 часов контента и поддержку двух языков (английский и французский).

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Эффект Subnautica 2: спустя восемь лет после релиза первая Subnautica обновила личный рекорд популярности в Steam
Аналитики: за пять дней Subnautica 2 стала самой быстро продаваемой игрой 2026 года в Steam, опередив Crimson Desert и Resident Evil Requiem
«Ваше мнение имеет значение»: разработчики Subnautica 2 помогут игрокам защититься от рыб, но оружие добавлять не будут
Бывшие разработчики Forza Horizon анонсировали амбициозный гоночный боевик Clutch — первый трейлер и подробности
Хоррор Farsight погрузит игроков в неуютный мир бесконечных пространств в духе фильма ужасов «Закулисье»
Новый трейлер подтвердил дату выхода неонуарного хоррора на выживание Silver Pines в духе «Твин Пикс»
Теги: venus: the last ascent, breaking walls, симулятор выживания
venus: the last ascent, breaking walls, симулятор выживания
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Их делали инженеры, а не маркетологи: Thermal Grizzly представила свои первые вентиляторы для ПК
«Падшие единороги»: более 220 стартапов с оценкой $1 млрд потеряли половину стоимости из-за ИИ
Sony показала семь минут кровавого геймплея Marvel’s Wolverine
ИИ-бум создал очередной ажиотаж — теперь вокруг китайских синтетических алмазов
Разработчик ChatGPT представил ИИ-инструменты для финансовых и юридических задач
Microsoft представила ИИ-агента Scout, созданного на базе открытой архитектуры OpenClaw 3 ч.
Windows 11 получит более глубокую интеграцию с Linux — специально для разработчиков 3 ч.
Microsoft взяла курс на ИИ-независимость и представила свою первую рассуждающую модель MAI-Thinking-1 3 ч.
Google усложняет мошенникам процесс подмены номеров из числа доверенных 4 ч.
Следующей большой God of War станет игра про жену Кратоса в загробном мире богов — 23 минуты геймплея и первые подробности God of War Laufey 7 ч.
AMD выпустила драйвер с поддержкой F1 25: 2026 Season Pack и World of Tanks: Heat 11 ч.
«Люди не готовы»: работник CD Projekt Red предупредил фанатов в ожидании The Witcher 4 13 ч.
В Instagram и Facebook появится функция «Серии» для создания сериалов из Reels 14 ч.
Meta собирает переписку, историю браузера и содержимое буфера обмена сотрудников ради обучения ИИ 14 ч.
The Alters без альтеров: анонсирован научно-фантастический симулятор выживания с упором на физику Venus: The Last Ascent 15 ч.
Intel весьма своеобразно борется с дефицитом памяти, сохраняя поставки процессоров с поддержкой DDR4 3 мин.
Глава Intel заявил, что доминированию x86-совместимой архитектуры в серверном сегменте ничего не угрожает 34 мин.
Nvidia возобновила производство GeForce RTX 3060 12GB в Китае из-за нехватки недорогих современных видеокарт и проблем с поставками памяти 2 ч.
У Intel новый кризис с техпроцессом 18A: партнёры жалуются на нарастающий дефицит Panther Lake и Wildcat Lake 2 ч.
Microsoft готовит к выпуску мини-ПК Surface RTX Spark Dev Box для разработчиков 3 ч.
Новая статья: Повесть о том, как поссорились Сэм Джерриевич с Илоном Эрроловичем 7 ч.
Новая статья: Обзор ИБП Ippon Na+ Frosty 850 с натрий-ионным аккумулятором 9 ч.
ИИ пожирает всю память: аналитики прогнозируют подорожание DRAM ещё на 60 % 11 ч.
Blue Origin пообещала вернуть New Glenn к полётам через полгода после катастрофы, но мало кто в это верит 11 ч.
Создатель Borderlands показал ещё не анонсированные Google Pixel Watch 5, якобы найденные на дне моря 14 ч.