The Alters без альтеров: анонсирован научно-фантастический симулятор выживания с упором на физику Venus: The Last Ascent

Разработчики из независимой канадской студии Breaking Walls спустя пять лет после выпуска сюжетного приключения Away: The Survival Series анонсировали новый проект — Venus: The Last Ascent.

Venus: The Last Ascent представляет собой научно-фантастический симулятор выживания, завязанный на физике. Анонс сопровождался полутораминутным геймплейным трейлером.

По сюжету корабль астронавта терпит крушение на Венере. Чтобы выжить на негостеприимной планете, придётся стать оператором мобильной базы, и, в отличие от прошлогодней The Alters, помогать герою некому.

Игрокам предстоит построить дом на колёсах, расширять его (пушки, фермы, реакторы) и заботиться о сохранении функциональности, добывать ресурсы на ходу и изучать Венеру (кислотные равнины, стеклянные пустыни, промышленные руины).

Передвижная крепость позволит не только добраться до города в облаках (финальная цель героя), но и защититься от заброшенных солнечных боевых машин, которые «оживают» на рассвете и нацеливаются на реакторы пользовательской базы.

Скриншоты

Релиз Venus: The Last Ascent ожидается осенью 2027 года в Steam, но перед полноценным выпуском игра пройдёт через ранний доступ. В сервисе Valve с недавних пор можно оценить демоверсию проекта.

Обещают фрагментированное повествование, реалистичную физику и непредсказуемую погоду. На старте раннего доступа игра предложит около 10 часов контента и поддержку двух языков (английский и французский).