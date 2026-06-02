Разработчики Path of Exile 2 пообещали поддерживать первую Path of Exile вечно, но только при одном условии

Сооснователь Grinding Gear Games Джонатан Роджерс (Jonathan Rogers) в разговоре с изданием Eurogamer прояснил судьбу условно-бесплатного ролевого экшена Path of Exile на фоне приближения Path of Exile 2 к выходу из раннего доступа.

Напомним, оригинальная Path of Exile вышла в уже далёком 2013 году и спустя 13 лет продолжает поддерживаться крупными контентными обновлениями — в марте для игры выпустили расширение Mirage.

Тем временем Path of Exile 2 на прошлой неделе получила самое крупное обновление за время раннего доступа — «Возвращение Древних» — и ещё на шаг приблизилась к релизу 1.0 (ожидается в 2026 году). Что это означает для Path of Exile?

По словам Роджерса, ничего. Запуск новых лиг Path of Exile до сих пор привлекает сотни тысяч одновременных игроков, поэтому у Grinding Gear Games «нет абсолютно никаких причин» сворачивать поддержку проекта.

«Так что, да, мы просто продолжим поддерживать её вечно, если только игроки не уйдут. Пока игроки на месте, нет никаких причин не делать этого (то есть поддерживать игру — прим.)», — заверил Роджерс.

Path of Exile вышла на PC (Steam, Epic Games Store), Mac (Steam), PS4 и Xbox One. В сервисе Valve у игры 247 тыс. «очень положительных» отзывов (рейтинг 89 %) и пиковый онлайн в размере 229,3 тыс. человек.

Платный ранний доступ Path of Exile 2 стартовал 6 декабря 2024 года на PC (Steam, EGS, отдельный клиент), PS5, Xbox Series X и S. С полноценным релизом игра вслед за первой частью станет условно-бесплатной.