Сегодня 03 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик «Люди не готовы»: работник CD Projekt Re...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Люди не готовы»: работник CD Projekt Red предупредил фанатов в ожидании The Witcher 4

Разработчики из CD Projekt Red не спешат делиться подробностями амбициозного фэнтезийного ролевого экшена с открытым миром The Witcher 4, но, похоже, польская студия готовит нечто действительно особенное.

Источник изображений: CD Projekt Red

Источник изображений: CD Projekt Red

Заинтриговать фанатов в разгар новостной засухи вокруг The Witcher 4 решил старший дизайнер заставочных роликов CD Projekt Red Феликс Педулла (Felix Pedulla), пришедший в польскую студию на исходе 2025 года.

По итогам первых семи месяцев в CD Projekt Red Педулла опубликовал на своей странице в деловой соцсети LinkedIn сообщение, посвящённое работе на новом месте в целом и над The Witcher 4 в частности.

По словам Педуллы, переход в CD Projekt Red из Larian Studios (Baldur’s Gate 3) сопровождался для него большим стрессом, однако сотрудники польской студии помогли ему почувствовать себя как дома.

«Огромное спасибо моей команде и всем в CD Projekt Red, кто тепло меня принял, помог мне освоиться и почувствовать себя как дома. <...> А зная, что мы готовим для The Witcher 4? Да… люди не готовы», — заявил Педулла.

По сюжету Цири прошла Испытание Травами и готовится стать настоящим ведьмаком

По сюжету Цири прошла Испытание Травами и готовится стать настоящим ведьмаком

В обсуждении заявлений Педуллы на форуме Reddit пользователи шутят, что люди не готовы не столько к The Witcher 4, сколько к её системным требованиям, и припоминают CD Projekt Red неудачный запуск Cyberpunk 2077.

Релиз The Witcher 4 ожидается не раньше 2027 года на ПК и консолях текущего поколения. Игра находится в активной разработке, базируется на движке Unreal Engine 5 и представляет собой начало новой трилогии.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Дополнение «Баллады прошлого» к The Witcher 3 станет «прологом» к будущему «Ведьмака»
CD Projekt объяснила, почему не стоит ждать дополнений к The Witcher 4
Продажи The Witcher 3: Wild Hunt превысили 65 миллионов, а команды The Witcher 4 и Cyberpunk 2 продолжают расти
Разработчики Path of Exile 2 пообещали поддерживать первую Path of Exile вечно, но только при одном условии
The Alters без альтеров: анонсирован научно-фантастический симулятор выживания с упором на физику Venus: The Last Ascent
Бывшие разработчики Forza Horizon анонсировали амбициозный гоночный боевик Clutch — первый трейлер и подробности
Теги: the witcher 4, cd projekt red, ролевой экшен
the witcher 4, cd projekt red, ролевой экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Их делали инженеры, а не маркетологи: Thermal Grizzly представила свои первые вентиляторы для ПК
«Падшие единороги»: более 220 стартапов с оценкой $1 млрд потеряли половину стоимости из-за ИИ
Sony показала семь минут кровавого геймплея Marvel’s Wolverine
ИИ-бум создал очередной ажиотаж — теперь вокруг китайских синтетических алмазов
Разработчик ChatGPT представил ИИ-инструменты для финансовых и юридических задач
Microsoft представила ИИ-агента Scout, созданного на базе открытой архитектуры OpenClaw 3 ч.
Windows 11 получит более глубокую интеграцию с Linux — специально для разработчиков 3 ч.
Microsoft взяла курс на ИИ-независимость и представила свою первую рассуждающую модель MAI-Thinking-1 3 ч.
Google усложняет мошенникам процесс подмены номеров из числа доверенных 4 ч.
Следующей большой God of War станет игра про жену Кратоса в загробном мире богов — 23 минуты геймплея и первые подробности God of War Laufey 7 ч.
AMD выпустила драйвер с поддержкой F1 25: 2026 Season Pack и World of Tanks: Heat 11 ч.
«Люди не готовы»: работник CD Projekt Red предупредил фанатов в ожидании The Witcher 4 13 ч.
В Instagram и Facebook появится функция «Серии» для создания сериалов из Reels 14 ч.
Meta собирает переписку, историю браузера и содержимое буфера обмена сотрудников ради обучения ИИ 14 ч.
The Alters без альтеров: анонсирован научно-фантастический симулятор выживания с упором на физику Venus: The Last Ascent 15 ч.
Intel весьма своеобразно борется с дефицитом памяти, сохраняя поставки процессоров с поддержкой DDR4 3 мин.
Глава Intel заявил, что доминированию x86-совместимой архитектуры в серверном сегменте ничего не угрожает 34 мин.
Nvidia возобновила производство GeForce RTX 3060 12GB в Китае из-за нехватки недорогих современных видеокарт и проблем с поставками памяти 2 ч.
У Intel новый кризис с техпроцессом 18A: партнёры жалуются на нарастающий дефицит Panther Lake и Wildcat Lake 2 ч.
Microsoft готовит к выпуску мини-ПК Surface RTX Spark Dev Box для разработчиков 3 ч.
Новая статья: Повесть о том, как поссорились Сэм Джерриевич с Илоном Эрроловичем 7 ч.
Новая статья: Обзор ИБП Ippon Na+ Frosty 850 с натрий-ионным аккумулятором 9 ч.
ИИ пожирает всю память: аналитики прогнозируют подорожание DRAM ещё на 60 % 11 ч.
Blue Origin пообещала вернуть New Glenn к полётам через полгода после катастрофы, но мало кто в это верит 11 ч.
Создатель Borderlands показал ещё не анонсированные Google Pixel Watch 5, якобы найденные на дне моря 14 ч.