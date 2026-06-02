«Люди не готовы»: работник CD Projekt Red предупредил фанатов в ожидании The Witcher 4

Разработчики из CD Projekt Red не спешат делиться подробностями амбициозного фэнтезийного ролевого экшена с открытым миром The Witcher 4, но, похоже, польская студия готовит нечто действительно особенное.

Заинтриговать фанатов в разгар новостной засухи вокруг The Witcher 4 решил старший дизайнер заставочных роликов CD Projekt Red Феликс Педулла (Felix Pedulla), пришедший в польскую студию на исходе 2025 года.

По итогам первых семи месяцев в CD Projekt Red Педулла опубликовал на своей странице в деловой соцсети LinkedIn сообщение, посвящённое работе на новом месте в целом и над The Witcher 4 в частности.

По словам Педуллы, переход в CD Projekt Red из Larian Studios (Baldur’s Gate 3) сопровождался для него большим стрессом, однако сотрудники польской студии помогли ему почувствовать себя как дома.

«Огромное спасибо моей команде и всем в CD Projekt Red, кто тепло меня принял, помог мне освоиться и почувствовать себя как дома. <...> А зная, что мы готовим для The Witcher 4? Да… люди не готовы», — заявил Педулла.

В обсуждении заявлений Педуллы на форуме Reddit пользователи шутят, что люди не готовы не столько к The Witcher 4, сколько к её системным требованиям, и припоминают CD Projekt Red неудачный запуск Cyberpunk 2077.

Релиз The Witcher 4 ожидается не раньше 2027 года на ПК и консолях текущего поколения. Игра находится в активной разработке, базируется на движке Unreal Engine 5 и представляет собой начало новой трилогии.