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Blue Origin пообещала вернуть New Glenn к полётам через полгода после катастрофы, но мало кто в это верит

Сегодня стало известно о намерении компании Blue Origin вернуть ракету New Glenn к полётам в течение шести месяцев — это крайне агрессивный срок, в который мало кто верит. Буквально вчера глава NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman) в интервью CNBC заявил, что вероятным сроком возвращения ракеты к полётам является 2028 год. Но Blue Origin очень хочет на Луну и намерена сделать ставку на молниеносное проведение восстановительных работ.

Источник изображения: Blue Origin

Источник изображения: Blue Origin

Как сообщил глава компании Blue Origin Дэйв Лимп (Dave Limp), более тщательная инспекция повреждений площадки показала, что главная её ценность — баки высокого давления для криогенного окислителя и топлива — фактически остались целыми. Это сильно упрощает задачу. Также уцелела водонапорная башня, а повреждённую опорную башню можно ремонтировать на месте, не демонтируя полностью.

Напомним, авария произошла 28 мая 2026 года (29 мая по московскому времени) во время статического огневого испытания тяжёлой частично многоразовой ракеты New Glenn перед очередным запуском. Ракета и часть площадки были уничтожены, хотя полезная нагрузка в виде полусотни интернет-спутников не была загружена в ракету и не пострадала. При этом повреждения инфраструктуры оказались серьёзными: сообщалось о разрушении молниеотводной башни и транспортно-установочного оборудования.

В компании признались, что уже некоторое время думали отказаться от транспортного модуля, который доставляет ракету из сборочного ангара на стартовый стол и поднимает её в вертикальное положение. По этой причине транспортную платформу решено не восстанавливать, а создать иное подъёмное устройство, наработки по которому уже имеются, что также поможет ускорить возобновление полётов.

Ставки для Blue Origin высоки, и компании есть чем рисковать. Ракета New Glenn — это ключевой носитель компании для выхода на рынок тяжёлых орбитальных запусков. До аварии носитель уже выполнил три миссии, а сама ракета использует возвращаемую первую ступень, которая после отделения должна садиться на морскую платформу в Атлантике. Программа важна не только для коммерческих заказчиков, включая реализацию спутниковых проектов Amazon, но и для лунных планов NASA, в рамках которых Blue Origin создаёт лунный посадочный модуль Blue Moon. Компании крайне не хотелось бы запускать свой модуль на ракетах конкурента — SpaceX.

Также глава Blue Origin подчеркнул, что повреждённая площадка будет восстановлена с прицелом на запуски действующих конфигураций New Glenn: 7 × 2 (семь двигателей на первой ступени и два на второй). Эти ракеты уже успешно летали, и отказываться от них было бы неразумно. Компания начала разрабатывать более тяжёлую конфигурацию New Glenn — 9 × 4. Для этой версии ракеты, по всей видимости, рядом будет оборудована вторая площадка. Также в компании подчеркнули, что военные, у которых она арендует площадку, и NASA всячески поддерживают её стремление вернуться к полётам как можно скорее. Вероятно, это упростит бюрократические процедуры, что немаловажно в свете расследования инцидента и принятия соответствующих решений по его итогам.

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Теги: blue origin, new glenn, авария
blue origin, new glenn, авария
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