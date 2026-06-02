Глава NASA не верит в возобновление полётов ракеты New Glenn раньше 2028 года — это вычёркивает Blue Origin из лунной гонки

Во время статического огневого испытания 29 мая 2026 года ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась на стартовом столе комплекса на мысе Канаверал во Флориде. Испытание проводилось перед очередным полётом ракеты. Взрыв был такой силы, что уничтожил значительную часть инфраструктуры площадки — единственной, с которой взлетали эти ракеты. Появились первые официальные прогнозы по исправлению последствий, и они не утешительные.

В минувшие выходные повреждённую площадку посетили глава компании Blue Origin Дэйв Лимп (Dave Limp), глава Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) и главный администратор NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman). Представительство само за себя говорит о роли Blue Origin в контрактах NASA. К посещению уже была сделана первая оценка повреждений и составлен примерный план по ведению восстановительных работ. Позже Айзекман заявил CNBC, что наиболее реалистичные сроки для возобновления полётов ракет с этой площадки — это 2028 год.

Также Айзекман выразил мысль, что Blue Origin сейчас в «упадке» и, вероятно, единственной надеждой NASA для реализации программы Artemis по возвращению американцев на Луну будет только компания SpaceX. Согласно ранее изменённым планам, миссия Artemis III должна состояться до конца 2027 года, в ходе которой на орбите Земли будет проведён эксперимент по стыковке корабля Orion и лунного посадочного модуля. По всей видимости, лунный посадочный модуль Blue Origin уже не сможет туда попасть — разрушенная площадка была единственной дорогой в космос для компании. Тем самым она не успевает к миссии Artemis IV в конце 2028 года, предполагающей уже высадку астронавтов на Луну.

Также Blue Origin по контракту с NASA должна была доставить на Луну три лунохода — два в этом году и один в следующем. Теперь этого не произойдёт и NASA придётся искать новых подрядчиков или в корне менять планы. Под вопросом также полёты новой ракеты Vulcan Centaur компании ULA, которая использует двигатели производства Blue Origin. Взрыв New Glenn начался в районе двигателей и это заставляет отнестись к ним с подозрением.

Наконец, катастрофа с ракетой вносит хаос в работу самой Blue Origin и её клиентов по созданию спутниковых интернет-группировок. Компания должна обслуживать саму Amazon (группировка Amazon Leo) и AST SpaceMobile. Акции компании AST SpaceMobile уже начали падение: в минувшую пятницу они снизились на 17 % и ещё на 6 % в понедельник.