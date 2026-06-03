Репортаж со стенда MSI на Computex 2026: OLED-мониторы для профессионалов, экосистема PRO MAX и локальный ИИ

Помимо игровых устройств MSI привезла на Computex 2026 новую продуктовую линейку PRO MAX, в которую вошли настольные ПК, моноблоки, мини-компьютеры и OLED-мониторы для бизнеса, создателей контента и людей, работающих с ИИ-инструментами. Ключевой идеей серии стала локальная обработка задач ИИ без необходимости постоянно обращаться к облачным сервисам.

PRO MAX EDGE AI+ — мощный мини-ПК для локального ИИ

Главной новинкой стал производительный настольный мини-компьютер PRO MAX EDGE AI+ объёмом всего 4 литра. Система построена на базе 16-ядерного процессора AMD Ryzen AI Max+ 395 с мощной графикой Radeon 8060S. Данный чип располагает встроенным ИИ-ускорителем, который в паре с GPU обеспечивает до 126 TOPS ИИ-производительности.

Одной из главных особенностей системы является наличие до 128 Гбайт унифицированной памяти, что позволяет запускать локально языковые модели объёмом до 120 млрд параметров. Для работы с ними MSI предлагает собственную платформу AI Jinni, объединяющую инструменты продуктивности и ИИ-агентов.

PRO MAX 80 и новые моноблоки

Для корпоративного сегмента MSI также представила настольный компьютер PRO MAX 80 в компактном 8-литровом корпусе. Система может оснащаться процессорами вплоть до Intel Core 9 270H и дискретной графикой GeForce RTX, а также предлагает упрощённый доступ к компонентам и расширенные средства физической защиты.

Дополняют линейку моноблоки PRO MAX 24 и PRO MAX 27, удостоенные премии Red Dot Design Award 2026. Старшая модель PRO MAX 27TP Z получила процессоры AMD Ryzen 7, сенсорный дисплей с частотой обновления до 120 Гц, выдвижную 5-Мп веб-камеру, поддержку Wi-Fi 7 и возможность подключения трёх внешних мониторов.

Помимо компьютеров серии PRO MAX компания показала настольную систему PRO DP180 AI, рассчитанную на корпоративных пользователей и создателей контента. Система может оснащаться процессорами вплоть до Intel Core Ultra 7 и видеокартой GeForce RTX 5070, что делает её подходящим решением не только для офисной работы, но и для ресурсоёмких задач вроде обработки фото и видео, 3D-моделирования и локального запуска ИИ-приложений.

Компьютер выполнен в корпусе объёмом 18 литров. Предусмотрены четыре слота памяти DDR5, два разъёма M.2 для NVMe-накопителей, а также посадочные места для 2,5- и 3,5-дюймовых накопителей. В оснащение входят интерфейс Thunderbolt 4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с и два сетевых порта Ethernet 2.5GbE.

OLED-мониторы для работы

Наиболее интересным монитором профессиональной серии стал PRO MAX 341QPXW14G с 34-дюймовой сверхширокой панелью QD-OLED пятого поколения и разрешением UWQHD (3440 × 1440 пикселей). Формат 21:9 позволяет заменить конфигурацию из двух дисплеев, а структура субпикселей RGB Stripe улучшает читаемость текста. Для повышения качества изображения используются технологии DarkArmor Film и VisiClarity, а за защиту панели отвечает система AI Care Sensor 3.0.

Вторая новинка — PRO MAX 271UPXW12G с 26,5-дюймовой 4K-панелью QD-OLED. Монитор ориентирован в том числе на пользователей Mac благодаря приложению MSI M-Mate, позволяющему управлять настройками дисплея напрямую из macOS. Также поддерживаются синхронизация цветовых профилей с экраном MacBook, подача питания мощностью до 98 Вт через USB Type-C и встроенный KVM-переключатель.

Мини-ПК Cubi NUC AI

Для офисных сценариев MSI подготовила компактный компьютер Cubi NUC AI WCG на процессорах Intel Core 300 (Wildcat Lake). Устройство поддерживает подключение трёх дисплеев, оснащается модулем Wi-Fi 6E с возможностью перехода на Wi-Fi 7 и использует безинструментальную конструкцию для упрощённого обслуживания. MSI отмечает, что система рассчитана на использование в корпоративной среде и гибридных рабочих сценариях, где важны компактность, простота обслуживания и возможность интеграции с несколькими дисплеями одновременно.

Ещё одной новинкой MSI стал мини-компьютер Cubi NUC AI+ 3MG, ориентированный на корпоративный сегмент и более ресурсоёмкие рабочие сценарии с использованием ИИ. Система может оснащаться процессорами Intel Core Ultra 9 серии 3 и обеспечивает до 100 TOPS совокупной производительности в задачах искусственного интеллекта. Компьютер поддерживает до 128 Гбайт памяти DDR5, подключение до четырёх дисплеев одновременно и интерфейс Thunderbolt 4 со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с.

Ставка на Agentic AI

Отдельное внимание MSI уделяет программной экосистеме. Компания развивает платформу AI Jinni и концепцию LuckyClaw Army, в рамках которой несколько специализированных ИИ-агентов могут совместно выполнять различные задачи — от поиска информации и подготовки документов до автоматизации рабочих процессов и взаимодействия с внешними сервисами.

MSI противопоставляет такой подход традиционным генеративным ИИ-системам, которые лишь отвечают на запросы пользователя. По мнению компании, Agentic AI должен самостоятельно выполнять действия и помогать добиваться конкретных результатов, а не просто генерировать текст.

В отличие от классических ИИ-сервисов в облаке, MSI делает ставку на локальное выполнение задач непосредственно на компьютере пользователя. Представленные на Computex 2026 устройства показывают, что именно сочетание производительных ПК, локальных языковых моделей и специализированных ИИ-агентов станет одним из ключевых направлений развития профессиональной линейки компании в ближайшие годы.