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Microsoft взяла курс на ИИ-независимость и представила свою первую рассуждающую модель MAI-Thinking-1

Microsoft представила на конференции Build 2026 линейку собственных моделей искусственного интеллекта, включая новую флагманскую модель MAI-Thinking-1. Компания также представила модели для генерации изображений, формирования стенограмм, обработки голоса и написания кода.

Источник изображения: Rubaitul Azad/Unsplash

Источник изображения: Rubaitul Azad/Unsplash

По заявлениям Microsoft, MAI-Thinking-1 представляет собой «модель среднего размера», которая «соответствует ведущим моделям» по ключевым показателям в написании программного кода. При этом подчёркивается, что модель была обучена с нуля на чистых данных без использования моделей сторонних разработчиков.

Помимо рассуждающей модели на мероприятии представили инструменты для работы с медиафайлами, среди которых MAI-Image 2.5 для генерации и редактирования изображений, а также MAI-Transcribe-1.5, превосходящая, по словам разработчиков, конкурентов по скорости работы в пять раз. Также компания анонсировала скорый выход голосовой модели MAI-Voice-2 с пятнадцатью новыми языками и дополнительными вариантами озвучки. Замыкает линейку модель для кодинга MAI-Code-1, отличающееся эффективностью вывода. Модель интегрирована в GitHub Copilot и Visual Studio Code.

Как отмечает The Verge, до прошлого года корпорация полностью полагалась на технологии OpenAI, однако успешный дебют первых собственных продуктов позволил изменить стратегию и снизить зависимость от партнёра.

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Теги: microsoft, ии-модель
microsoft, ии-модель
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