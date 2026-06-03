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В погоне за совершенством: китайский ролевой экшен Phantom Blade Zero не выйдет 9 сентября, но долго ждать не придётся

Разработчики из независимой китайской студии S-Game во главе с Лян Цивэем (Liang Qiwei) сообщили о вынужденном переносе релиза своего амбициозного фэнтезийного ролевого боевика Phantom Blade Zero.

Источник изображений: S-Game

Источник изображений: S-Game

Напомним, Phantom Blade Zero была представлена весной 2023 года и готовилась к релизу ближайшей осенью. В рамках церемонии награждения The Game Awards 2025 объявили, что игра выйдет 9 сентября.

Как стало известно, теперь премьера Phantom Blade Zero назначена на 29 октября 2026 года, то есть почти на два месяца (50 дней) позже ожидаемого. Анонс сопровождался специальным тизер-трейлером.

По словам Цивэя, решение о переносе игры было непростым, но необходимым. Руководитель «увидел для Phantom Blade Zero последнюю возможность сделать ещё один значимый шаг вперёд».

О чём идёт речь:

  • команда прокачала ряд моделей персонажей и переработала множество локаций для достижения «высочайшего стандарта»;
  • разработчики также приложили дополнительные усилия для сохранения красоты игры даже без использования трассировки лучей;
  • Цивэй уверен, что перечисленные улучшения напрямую влияют на то, как игра ощущается;
  • руководитель упомянул, что студия могла выпустить эти усовершенствования после релиза, но игроки «заслуживают лучшую версию Phantom Blade Zero с самого начала».

Игроки Phantom Blade Zero возьмут на себя роль Соула — элитного убийцы неуловимой организации «Орден», несправедливо обвинённого в смерти её патриарха. За 66 дней герой должен раскрыть заговор и доказать невиновность.

Phantom Blade Zero создаётся для PC (Steam, Epic Games Store) и PS5. До конца лета игру ждёт открытие предзаказов (с новым полноценным трейлером) и тематический выпуск передачи State of Play.

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Теги: phantom blade zero, s-game, ролевой экшен, state of play
phantom blade zero, s-game, ролевой экшен, state of play
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