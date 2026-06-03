Microsoft представила Project Solara — ОС на Android для ИИ-агентов, а не людей

Microsoft на конференции Build 2026 анонсировала Project Solara — новую ОС, разработанную для гаджетов, работающих с ИИ-агентами. Компания позиционирует её как новую платформу, созданную с нуля для обеспечения работы интерфейсов, управляемых агентами. Что примечательно, платформа построена на Android (AOSP), а не на Windows.

Как сообщается, Microsoft выбрала версию Android — Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) — вместо Windows, чтобы «работать на более компактных и энергоэффективных устройствах, сохраняя при этом функции управления и безопасности, которые ожидают ИТ-отделы».

Компания продемонстрировала работу Project Solara на двух референсных устройствах — настольном умном дисплее и умном брелоке. Настольный гаджет похож на Amazon Echo Show, разблокируется с помощью распознавания лица и предоставляет доступ к ИИ-агентам. Он может отображать информацию, хранящуюся в Microsoft 365, например, предстоящие события из Outlook или данные из Excel. Он также поддерживает голосовой ввод и может выполнять задачи от имени пользователя.

Умный брелок-ключ обладает схожей функциональностью, но при этом отличается мобильностью. Он оснащён камерой и сканером отпечатков пальцев, который позволяет активировать ИИ-агента одним нажатием, а также поддерживает подключение к сети 5G. Microsoft продемонстрировала возможность записывать разговор и мгновенно его расшифровывать. Камеру также может использовать агент, чтобы видеть то, что видит пользователь.

В ходе презентации Microsoft подчеркнула, что это экспериментальные проекты, а не полноценные продукты, которые она планирует выпускать. Они демонстрируют потенциал устройства, специально разработанного для работы с агентами искусственного интеллекта, а не с приложениями.

«Проект Solara специально разработан для новой эры устройств, ориентированных на агентов, — заявила Microsoft. — Он устанавливает требования к аппаратному и программному обеспечению, которые будут отвечать потребностям предприятий в управляемости, безопасности и конфиденциальности, обеспечивая при этом критически важный пользовательский опыт».

Эти требования сочетаются с большой гибкостью. По словам компании, проект Solara разработан без «единственного доминирующего агента», и пользователи смогут вручную выбирать, какого агента они хотят использовать. Интерфейсы устройств также являются настраиваемыми. Microsoft сообщила, что платформа использует «интерфейс пользователя в режиме реального времени» для перестройки интерфейсов под разные размеры устройств и в некоторых случаях генерации нового интерфейса на лету.

Также сообщается, что ряд компаний, включая AccuWeather, Best Buy, CVS Healthcare и Target, начнут пилотное тестирование устройств Solara в ближайшие месяцы.