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Google позволит исключать сайты из ИИ-поиска без потери позиций в выдаче

Google даст владельцам сайтов возможность определять, будут ли их ресурсы отображаться и использоваться в «Режиме ИИ» и «Обзорах от ИИ» независимо от традиционных результатов поиска, сообщили в компании.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

В сервисе Search Console появится новый переключатель, который даст владельцам сайтов возможность определять, будут ли они показываться и использоваться в службе поиска на основе генеративного ИИ. Сайты, владельцы которых отказались от этой функции, не будут получать показы и трафик из «Обзоров от ИИ» и «Режима ИИ», но останутся в обычных результатах поиска и в ленте Google Discover. Настройка применяется только к продуктам «Google Поиска», но не к приложению Gemini.

Отказ показывать сайт в сервисах ИИ не повлияет на его положение в обычном поиске, заверили в Google. То есть этот параметр не будет использоваться в качестве фактора ранжирования. Google также откроет владельцам сайтов статистику по их присутствию в сервисах ИИ — она будет показываться в Search Console. Можно будет увидеть число показов, страницы в результатах ИИ-поиска и распределение по странам.

Аудитория «Обзоров от ИИ» превысила 2,5 млрд пользователей в месяц, сообщили в Google, а «Режимом ИИ» пользуются уже более 1 млрд человек. Увеличилось и число ссылок, которые показываются в ИИ-поиске. Первыми новые средства управления поисковыми результатами смогут опробовать некоторые владельцы сайтов в Великобритании — когда они протестируют эти функции, новые возможности начнут развёртываться по всему миру.

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Теги: google, поиск, ии
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