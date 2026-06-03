Stuntman: Hollywood отправит игроков исполнять легендарные трюки из «Назад в будущее», «Форсажа», «Рыцаря дорог» и других хитов кинематографа

Серия гоночных экшенов Stuntman времён PS2 не знала новых релизов почти 20 лет, но на улице любителей почувствовать себя каскадёром наконец наступил праздник. Студия Saber Interactive анонсировала Stuntman: Hollywood.

Как можно догадаться по названию, Stuntman: Hollywood предложит игрокам стать самым востребованным каскадёром Голливуда. Анонсирующий трейлер с первыми кадрами игрового процесса прикреплён ниже.

В отличие от прошлых игр серии Stuntman: Hollywood позволит почувствовать себя каскадёром на съёмках реальных фильмов и сериалов — «Назад в будущее», «Форсаж», «Смертельная гонка», «Рыцарь дорог» и «Полиция Майами» и других.

Каждый заезд — съёмка высокобюджетного блокбастера, где скорость, точность и зрелищность решают всё. Игрокам предстоит исполнять невероятные трюки, бросать вызов опасности и мчать на полной скорости к своей славе.

«Проноситесь сквозь хаос на предельной скорости, уходите от столкновений в последний момент, соединяйте дрифт, прыжки и рискованные манёвры в идеальную цепочку трюков», — призывают создатели игры.

Скриншоты

Пользователи смогут сесть за руль легендарных автомобилей (вроде K.I.T.T. из «Рыцаря дорог» или «Делориан» из «Назад в будущее») и обзавестись коллекцией суперкаров, маслкаров и манёвренных мотоциклов.

Stuntman: Hollywood создаётся в сотрудничестве с Universal Products & Experiences для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Сроков выхода пока нет, но, судя по комментариям, фанаты рады самому возвращению франшизы после 20-летнего перерыва.