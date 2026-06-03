Сегодня 04 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Stuntman: Hollywood отправит игроков исп...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Stuntman: Hollywood отправит игроков исполнять легендарные трюки из «Назад в будущее», «Форсажа», «Рыцаря дорог» и других хитов кинематографа

Серия гоночных экшенов Stuntman времён PS2 не знала новых релизов почти 20 лет, но на улице любителей почувствовать себя каскадёром наконец наступил праздник. Студия Saber Interactive анонсировала Stuntman: Hollywood.

Источник изображений: Saber Interactive

Источник изображений: Saber Interactive

Как можно догадаться по названию, Stuntman: Hollywood предложит игрокам стать самым востребованным каскадёром Голливуда. Анонсирующий трейлер с первыми кадрами игрового процесса прикреплён ниже.

В отличие от прошлых игр серии Stuntman: Hollywood позволит почувствовать себя каскадёром на съёмках реальных фильмов и сериалов — «Назад в будущее», «Форсаж», «Смертельная гонка», «Рыцарь дорог» и «Полиция Майами» и других.

Каждый заезд — съёмка высокобюджетного блокбастера, где скорость, точность и зрелищность решают всё. Игрокам предстоит исполнять невероятные трюки, бросать вызов опасности и мчать на полной скорости к своей славе.

«Проноситесь сквозь хаос на предельной скорости, уходите от столкновений в последний момент, соединяйте дрифт, прыжки и рискованные манёвры в идеальную цепочку трюков», — призывают создатели игры.

Скриншоты
Смотреть все изображения (5)
Смотреть все
изображения (5)

Пользователи смогут сесть за руль легендарных автомобилей (вроде K.I.T.T. из «Рыцаря дорог» или «Делориан» из «Назад в будущее») и обзавестись коллекцией суперкаров, маслкаров и манёвренных мотоциклов.

Stuntman: Hollywood создаётся в сотрудничестве с Universal Products & Experiences для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Сроков выхода пока нет, но, судя по комментариям, фанаты рады самому возвращению франшизы после 20-летнего перерыва.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новая история, новые герои, новый разработчик: анонсирована Until Dawn 2
«Отвратительно в лучшем смысле этого слова»: сюжетный трейлер гротескного хоррора Ill поразил игроков уровнем жестокости
В погоне за совершенством: китайский ролевой экшен Phantom Blade Zero не выйдет 9 сентября, но долго ждать не придётся
Амбициозный паранормальный боевик Control Resonant получил дату выхода — в России игру ни купить, ни запустить
Следующей большой God of War станет игра про жену Кратоса в загробном мире богов — 23 минуты геймплея и первые подробности God of War Laufey
AMD выпустила драйвер с поддержкой F1 25: 2026 Season Pack и World of Tanks: Heat
Теги: stuntman: hollywood, saber interactive, экшен, state of play
stuntman: hollywood, saber interactive, экшен, state of play
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай без предупреждения запустил ракету «Чанчжэн-12B» — свой аналог Falcon 9
Google выпустила мультимодальную ИИ-модель Gemma 4 12B, которая запустится прямо на ноутбуке
Их делали инженеры, а не маркетологи: Thermal Grizzly представила свои первые вентиляторы для ПК
Wildberries разрабатывает отечественный мессенджер — его уже используют сотрудники
«У потребителей огромный выбор»: глава Valve Гейб Ньюэлл отверг обвинения в монополии Steam
Amazon встроила в поиск ИИ-картинки несуществующих товаров, чтобы помочь найти настоящие 6 ч.
Второе сюжетное дополнение к Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 завершит поддержку игры — трейлер и дата выхода The Flower & The Flame 8 ч.
Цукерберг хочет, чтобы ИИ Meta управлял всем бизнесом пользователей 10 ч.
Meta в европейском суде не смогла избавиться от статуса «привратника» 10 ч.
Колонку Creative превратили в инструмент для взлома ПК — компания уязвимость отрицает и исправлять не будет 10 ч.
Microsoft планирует «вызвать зависимость» пользователей от своего нового ИИ-помощника Scout 11 ч.
Новая игра разработчиков Shovel Knight обеспечила студии светлое будущее — раскрыты продажи Mina the Hollower 11 ч.
Meta, Microsoft, SpaceX и спецслужбы разгромили международную сеть интернет-мошенников 11 ч.
Исследователи создали червя на основе ИИ — он может использовать любую известную компьютерную уязвимость 12 ч.
В один день с Control Resonant выйдет психологический хоррор Silent Hill: Townfall — с туманным островом конца 90-х и видом от первого лица 15 ч.
Новая статья: ИИтоги мая 2026 г.: AI knows best, но это не точно 4 ч.
Wentai представила первый в мире блок питания с сертификатом Cybenetics Diamond — AiBARZA Aldan-D1515 на 1300 Вт 6 ч.
Surface Laptop Ultra получил нестандартно большой порт USB-C — Microsoft не раскрывает, в чём его секрет 6 ч.
Corsair показала прозрачный блок питания HX1000i Shift Crystal 6 ч.
Учёные построили первый в мире кремниевый спинтронный чип для вероятностных ИИ-вычислений 6 ч.
Импортозамещение по-европейски: ЕС запустил большой план по снижению зависимости от США и Китая в чипах, ИИ и облаках 8 ч.
Запущен крупнейший в мире частный лазер — он должен приблизить эпоху термояда 9 ч.
Репортаж со стенда MSI на Computex 2026: материнские платы, уникальные видеокарты, СЖО, корпуса и блоки питания 11 ч.
Intel применила твердотельный кулер Frore AirJet Mini в эталонном 11-мм ноутбуке с Wildcat Lake 11 ч.
Thermaltake показала CAPO X — огромный корпус за $190 для сборки сразу двух игровых ПК 11 ч.