Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ, который, как считают в отрасли искусственного интеллекта, способен замедлить её развитие в США. Он также предписывает ужесточить преследование хакеров, которые используют ИИ.

Накануне президент Трамп подписал указ, в котором регламентируется публичное развёртывание новых моделей ИИ. Документ не требует, но призывает разработчиков ИИ в добровольном порядке передавать свои новые модели на проверку государственными ведомствами перед их выпуском в открытый доступ. В первой версии указа на такую проверку отводились 90 дней, а в актуальной этот срок сократили до 30.

Ранее президент планировал подписать документ в присутствии некоторых глав компаний из Кремниевой долины, но в итоге это было сделано в частном порядке. Подписанию предшествовала проведённая главой государства встреча в Белом доме, на которой обсуждались дальнейшие шаги по исполнению указа.

Помимо запроса на добровольную проверку моделей ИИ правительственными структурами, указ предписывает Министерству юстиции квалифицировать кибератаки и взломы с использованием ИИ как преступления первостепенной важности. В частности, отмечается, что генпрокурору надлежит уделять первостепенное внимание применению «уголовного законодательства в отношении любого, кто использует ИИ для незаконного доступа или повреждения компьютеров без авторизации, или того, кто использует ИИ при таком незаконном доступе для совершения любого другого преступления».