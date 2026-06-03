Новая история, новые герои, новый разработчик: анонсирована Until Dawn 2

Ставший культовым интерактивный фильм ужасов Until Dawn от студии Supermassive Games спустя 12 лет после изначального релиза всё-таки получит продолжение, но уже от других разработчиков.

Принадлежащая Sony Interactive Entertainment британская студия Firesprite (Horizon Call of the Mountain, The Persistence) в рамках июньского выпуска State of Play представила Until Dawn 2. Анонсирующий трейлер прилагается.

По словам разработчиков, Until Dawn 2 — самостоятельная история с новыми персонажами в новом мире и ключевыми элементами франшизы: хоррор, интриги, эмоции, неожиданные сюжетные повороты и непростые решения.

По сюжету съёмочная команда молодых охотников за привидениями с паранормального канала Dead True в погоне за лайками отправляется на уединённый тропический остров, где впервые сталкивается с настоящими ужасами.

Игрокам предстоит провести персонажей через сверхъестественные опасности, личные драмы и помочь им дожить до рассвета или обречь всю группу на мучительную смерть (специально или по неосторожности).

Судя по трейлеру, одного из ключевых персонажей в Until Dawn 2 сыграет Нил Ньюбон (Neil Newbon) — Астарион из Baldur’s Gate 3. Подтверждено также возвращение доктора Хилла в исполнении Петера Стормаре (Peter Stormare).

Until Dawn 2 выйдет в 2027 году на PS5. Обещают как никогда важные отношения между участниками команды, непредвиденные последствия и незабываемые моменты. В ближайшие месяцы Firesprite поделится новыми деталями и кадрами из игры.