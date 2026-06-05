Репортаж со стенда ASUS на Computex 2026: первые ноутбуки с Nvidia RTX Spark, геймерские лэптопы и рабочие системы

На Computex 2026 компания ASUS представила множество новых ноутбуков, среди которых были как мощные игровые модели, так и тонкие элегантные решения для работы. Пожалуй, важнейшим анонсом стали новинки серии ProArt для создателей контента — первые ноутбуки ASUS на платформе Nvidia RTX Spark. Кроме того, ASUS показала обновлённые Zenbook и игровые системы TUF Gaming и ROG.

Центральное место в экспозиции ASUS заняли ноутбуки ProArt P16 и ProArt P14. Эти модели первыми в ассортименте компании получили новую платформу Nvidia RTX Spark, объединяющую 20-ядерный Arm-процессор Nvidia Grace, графику на архитектуре Blackwell, сопоставимую с настольной GeForce RTX 5070, и унифицированную память объёмом до 128 Гбайт. Производитель заявляет производительность ИИ-вычислений до 1 петафлопса, что позволяет выполнять сложные задачи локально, без обращения к облачным сервисам. По сути, новые ProArt должны стать своеобразным ответом ASUS на современные MacBook Pro для профессионалов, работающих с графикой, видео, 3D и генеративным ИИ.

Старший ProArt P16 оснащён 16-дюймовым сенсорным дисплеем ASUS Lumina Pro OLED с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость достигает 1600 кд/м2. Несмотря на мощную начинку, ноутбук получил корпус толщиной всего 12,9 мм и массу 1,77 кг.

Младший ProArt P14 предлагает схожую аппаратную платформу, но использует 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 3K и также поддерживает частоту обновления 120 Гц. Оба устройства доступны в цветах Neo White и Nano Black и получили фирменный набор ИИ-инструментов ASUS для локальной работы с генеративными моделями и агентами.

Рядом с новыми ProArt компания демонстрировала обновлённую линейку Zenbook 14. Интересно, что ASUS предлагает сразу три аппаратные платформы для одной модели. Покупатели смогут выбрать вариант на базе Intel Core Ultra 300, версию с процессорами AMD Ryzen AI 300 либо модификацию на платформе Snapdragon X Elite. Все ноутбуки выполнены в цельнометаллических корпусах с фирменным покрытием Ceraluminum, весят около 1,1–1,2 кг и относятся к категории Copilot+ PC. В зависимости от версии пользователям доступны OLED-дисплеи с разрешением до 3K и частотой обновления до 120 Гц.

Среди игровых ноутбуков ASUS отметим дебютировавший на самой выставке обновлённый TUF Gaming 16. Ноутбук оснащается процессорами Intel вплоть до Core i7-14650HX и видеокартами Nvidia вплоть до GeForce RTX 5070. ASUS отдельно подчёркивает эффективность системы охлаждения, которая даже в режиме Turbo удерживает уровень шума на отметке около 40 дБ. Новинка ориентирована на поклонников киберспортивных дисциплин и современных AAA-игр, предлагая высокую производительность без характерного для мощных игровых ноутбуков уровня шума.

На стенде компании также демонстрировались обновлённые модели TUF Gaming F16, A16, A14 и A18. Старшие F16 и A16 получили процессоры Intel Core Ultra 9 290HX Plus либо AMD Ryzen 9 8940HX соответственно, графику GeForce RTX 5070 и новые варианты дисплеев — вплоть до OLED-панелей 2.5K с частотой 165 Гц и IPS-экранов 2.5K с частотой обновления 300 Гц. Компактный TUF Gaming A14 массой всего 1,48 кг предлагается как в конфигурации с Ryzen AI Max+ 392 и унифицированной памятью, так и в версии с Ryzen AI 9 465 и GeForce RTX 5060. Для пользователей, которым нужен большой экран, ASUS подготовила TUF Gaming A18 с 18-дюймовой панелью и графикой вплоть до GeForce RTX 5070 Ti. Все новинки получили аккумуляторы ёмкостью до 90 Вт·ч, поддержку зарядки через USB Type-C и возможность самостоятельного апгрейда памяти и накопителей.

Также ASUS представила множество свежих ноутбуков семейства ROG. На стенде можно было увидеть обновлённый ROG Strix G16 с флагманским процессором Intel Core Ultra 9 290HX Plus и видеокартой GeForce RTX 5080 с TGP до 175 Вт. Ноутбук оснащён 16-дюймовым дисплеем Nebula с разрешением 2.5K и частотой обновления 300 Гц.

Ещё более впечатляюще выглядел флагманский ROG Strix SCAR 18. Эта модель получила тот же Core Ultra 9 290HX Plus, но более мощную графику GeForce RTX 5090, а также 18-дюймовый Mini-LED-дисплей Nebula HDR с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Этот ноутбук предлагает возможность установки до 128 Гбайт оперативной памяти и SSD объёмом до 8 Тбайт.

Для поклонников тонких игровых ноутбуков ASUS привезла серию ROG Zephyrus. Модель Zephyrus G16 оснащается процессором Intel Core Ultra 9 386H и видеокартой вплоть до GeForce RTX 5090, тогда как компактный Zephyrus G14 получил AMD Ryzen AI 9 465 и GeForce RTX 5060. Оба ноутбука используют OLED-дисплеи Nebula HDR и фирменную систему охлаждения ROG Intelligent Cooling. Не менее эффектно смотрится и двухэкранный ROG Zephyrus Duo, оснащённый парой 2,8K OLED-панелей с частотой обновления 120 Гц и ориентированный на стримеров, разработчиков и создателей контента.

В целом ноутбучная экспозиция ASUS на Computex 2026 выглядела очень масштабно. Компания одновременно продвигает несколько ключевых направлений — локальный ИИ на платформе Nvidia RTX Spark, универсальные Copilot+ PC для массового рынка и игровые системы нового поколения на базе GeForce RTX 50-й серии. Такой подход позволяет ASUS охватывать практически все категории пользователей — от профессиональных создателей контента до киберспортсменов и энтузиастов мобильного гейминга.