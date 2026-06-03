Intel применила твердотельный кулер Frore AirJet Mini в эталонном 11-мм ноутбуке с Wildcat Lake

Компания Intel применила в эталонном ноутбуке на процессоре Wildcat Lake систему охлаждения на основе испарительной камеры и твердотельного кулеру AirJet Mini от компании Frore Systems. Он обеспечивает мощность охлаждения в 15 Вт, позволяя ноутбуку сохранять толщину 11,3 мм и оставаться таким же бесшумным как Apple MacBook Neo.

Толщина твердотельного кулера, который установили на испарительную камеру, составляет 2,65 мм — при этом он справляется с постоянным тепловыделением 15 Вт и пиковым (PL2) до 30 Вт. В текущей версии система охлаждения производит шум 28 дБА, и при дальнейших доработках Frore готова уменьшить его до 24 дБА — для сравнения, даже тихий вентилятор производит около 33 дБА, причём звук измеряется по логарифмической шкале.

Обратное давление кулера AirJet составляет 1750 Па, то есть для продления срока службы портативных устройств потребуются пыле- и водостойкие фильтры, иначе кулер будет затягивать в корпус ноутбука всё подряд. Потребности твердотельной системы охлаждения в энергии масштабируется в зависимости от системной нагрузки — при выполнении лёгких задач, например, просмотре потокового видео, она может вообще отключаться.

К сожалению, пока этот компонент установлен только на эталонную систему Intel Wildcat Lake, и нет гарантии, что кто-то из партнёров компании примет решение перенести его на серийный ноутбук по доступной цене. Впрочем, эталонный экземпляр способен произвести на партнёров достаточное впечатление, и традиционные вентиляторы, которые могут показаться устаревшими, начнут уходить в прошлое.