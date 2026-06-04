Ролевой экшен No Rest for the Wicked покинет ранний доступ в октябре и также выйдет на PS5

Разработчики из Moon Studios объявили, что их фэнтезийный ролевой экшен No Rest for the Wicked получит обновление 1.0 в октябре 2026-го. Новость сопроводили специальным трейлером.

После выхода крупного осеннего патча игра будет содержать в себе законченную сюжетную кампанию с дополнительными кинематографическими вставками, более 15 вручную созданных регионов с секретами и уникальными боссами, а также улучшенную систему классов.

Финальная версия No Rest for the Wicked сможет предложить свыше 60 часов дополнительного контента, новый режим «Орда», дополнительные наборы оружия и врагов. На поздних этапах прохождения также откроются особо сложные активности, предназначенные для самых увлечённых игроков.

Ранний доступ No Rest for the Wicked стартовал 18 апреля 2024 года на PC (Steam). С релизом масштабного апдейта 1.0 ролевой экшен также появится на PS5, а версии для Switch 2, Xbox Series X и S выйдут позже.