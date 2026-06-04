Налоговая служба потребовала признать разработчика Pioner банкротом

Проблемы российской студии с сербской штаб-квартирой GFA Games продолжаются. Разработчики амбициозного ролевого многопользовательского шутера Pioner, похоже, оказались на грани банкротства.

Напомним, вслед за несколькими месяцами задержек с выплатой заработной платы Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила студии операции по счетам в банках «Альфа-Банк» и «Райффайзен Банк».

Произошло это в соответствии со статьёй 46 Налогового Кодекса РФ, которая предполагает приостановку операций по счетам в банке для взыскания задолженности — 13 027 335 рублей в случае GFA Games.

Как стало известно, теперь управление ФНС России по Кировской области направило в Арбитражный суд города Москвы заявление о признании российского юридического лица GFA Games (ООО «ГФАГЕЙМС») банкротом.

Стоит отметить, что заявление было подано ещё 29 мая, однако запись об этом в открытом доступе появилась лишь сейчас. На момент публикации решение о введении процедуры банкротства не принято.

Ранний доступ Pioner проходит в «Игры Ростелеком» (для пользователей из России и Беларуси) и Steam. В сервисе Valve проект заслужил 3,1 тыс. «смешанных» отзывов (рейтинг 64 %) и достиг пикового онлайна в размере 1,6 тыс. человек.

Несмотря на проблемы GFA Games с финансами, Pioner продолжает получать обновления — на исходе апреля вышел патч 0.1.8. У студии также есть планы на развитие игры до конца 2026 года (см. изображение ниже).