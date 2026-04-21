Пионер не всегда готов: ФНС заблокировала разработчикам Pioner банковские счета в России за неуплату налогов

Ранний доступ ролевого MMO-шутера Pioner проходит не лучшим образом, но у его разработчиков из российской студии с сербской штаб-квартирой GFA Games дела, похоже, идут ещё хуже.

В начале апреля источники App2Top сообщали, что с февраля как минимум часть GFA Games сидит без зарплаты. В студии задержки выплат подтвердили, но объяснили их трудностями с переводом денег на счета российской компании.

Кроме того, российское юридическое лицо GFA Games (ООО «ГФАГЕЙМС») с недавних пор не числится в реестре аккредитованных ИТ-компаний, что обернулось для студии потерей налоговых льгот.

Как стало известно теперь, Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила студии GFA Games операции по счетам в банках «Альфа-Банк» и «Райффайзен Банк» в соответствии со статьёй 46 Налогового Кодекса РФ.

Речь идёт о приостановлении операций по счетам в банке для обеспечения взыскания задолженности — согласно записи в базе сервиса проверки контрагентов «Компаниум» в случае GFA Games она составляет 13 027 335 рублей.

Ранний доступ Pioner проходит в «Игры Ростелеком» (для пользователей из России и Беларуси) и Steam. В сервисе Valve проект заслужил чуть больше 3 тыс. «смешанных» отзывов (рейтинг 66 %) и достиг пикового онлайна в размере 1,6 тыс. человек.

Хотя игра ещё далека от релизного состояния, с февральским обновлением 0.1.2 в Pioner появилась платная подписка Pioner Extra ($7 за 30 дней, $59 за год) — пользователи инициативу предсказуемо раскритиковали.