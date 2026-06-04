Инженеры NASA в последний раз осмотрели телескоп «Нэнси Грейс Роман» перед отправкой в космос

Новейший флагманский космический телескоп NASA «Нэнси Грейс Роман» может быть готов к запуску с космодрома им. Кеннеди во Флориде уже 30 августа. В апреле агентство объявило о завершении его строительства, а теперь проведена окончательная проверка его главного зеркала — и скоро его отправят во Флориду.

«Группа инженеров „Романа“ в последний раз осмотрела телескоп, прежде чем он, в свою очередь, станет глазами человечества, открывая чудеса космоса. Это невероятно трогательный момент — стать свидетелем кульминации упорной работы стольких преданных своему делу людей, команд и организаций-партнёров», — сказал руководитель проекта Скотт Смит (J. Scott Smith) в Центре космических полётов им. Годдарда NASA в Мэриленде.

Главное зеркало телескопа «Роман» имеет размер 2,4 м — оно будет собирать и фокусировать свет от объектов по всему космосу. «Чтобы проводить очень точные измерения разбросанных по всему космосу объектов, все компоненты „Романа“ должны быть сверхточными. Эту точность, несомненно, обеспечивает главное зеркало», — добавила руководитель по направлению оптики Бенте Эегхольм (Bente Eegholm).

20 мая инженеры в последний раз проверили зеркало, чтобы убедиться, что всё идеально: все элементы находятся на своих местах и никаких изменений во время испытаний произойти не могло. Они повернули телескоп на бок и развернули защитный кожух, который будет защищать зеркало в космосе — во время транспортировки во Флориду и запуска он будет сложен. Инженеры визуально убедились, что на поверхности зеркала нет ничего лишнего, а также подтвердили, что положение зеркала и диапазон его перемещения соответствуют требуемой конфигурации.

В рамках предпусковой подготовки было проведено испытание на вибрацию, которое гарантирует, что аппарат выдержит не только пребывание в космосе, но и запуск ракеты, которая доставит его на орбиту. Инженеры проверили оптический тракт по тому же пути, по которому свет будет проходить от зеркала к приборам. «Мы разработали метод применения камеры высокого разрешения, оснащённой очень мощным зум-объективом, для проведения многоцелевой проверки. Зеркало прошло её на отлично, что позволяет продолжить подготовку миссии и произвести запуск телескопа в начале сентября», — заявила госпожа Эегхольм. Запуск телескопа запланирован на начало сентября, однако готов к нему он может быть уже к 30 августа.