Nintendo выпустит Switch 2 со сменным аккумулятором, но только для одного региона

Компания Nintendo планирует выпустить на рынок Евросоюза версию портативной игровой консоли Switch 2 со сменным аккумулятором, благодаря чему пользователи смогут сами менять источник питания при необходимости. Это нововведение стало необходимостью для соблюдения изменений в действующем в регионе законодательстве, которые вступят в силу 18 февраля 2027 года.

Грядущие изменения в законодательстве ЕС обяжут производителей электроники, в том числе игровых консолей, предоставлять пользователям возможность относительно простого извлечения и замены аккумуляторных батарей. При этом Nintendo не уточнила, что именно будет изменено в конструкции Switch 2 для того, чтобы сделать проще процесс извлечения батареи.

Отметим, что извлечение аккумулятора в стандартной Switch 2 представляет собой достаточно сложный и многоэтапный процесс. Планирует ли вендор запустить переработанную версию своей консоли за пределами ЕС, также не уточняется. Официальные представители Nintendo пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

На сайте Nintendo появилась информация о том, что вендор изменит наименование моделей консолей, предназначенных для поставки в ЕС. Если сейчас номера моделей Switch 2, а также контролеров Pro Controller и Joy-Con, начинаются с «BEE», то в будущем их наименование будет начинаться с «OSM». Будет ли вендор отдельно выпускать аккумуляторы для замены в своих консолях, не уточняется.