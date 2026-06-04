Запущен экспериментальный сервис Google Dreambeans — он рисует комиксы по жизни пользователя

Экспериментальный отдел Google Labs представил приложение Dreambeans для Android и iOS. Сервис на основе искусственного интеллекта изучает и пытается оживить повседневную реальность пользователя.

Dreambeans при помощи механизма Personal Intelligence и с разрешения пользователя собирает его информацию из разных сервисов экосистемы Google: из Gmail, «Календаря», «Фото», YouTube и из истории поиска — на их основе при помощи ИИ создаются ежедневные подборки, «призванные вдохновлять на новые идеи». В подборку попадают «места для посещения, темы для изучения, вещи, которые стоит попробовать, предстоящие поездки, события, о которых вам следует знать».

Сервис Google Dreambeans может посоветовать зайти в кофейню, которая открылась рядом с домом пользователя; а если он заведёт щенка, то расскажет о том, как это — жить с собакой; это могут быть и новостные статьи, которые соответствуют интересам человека. Приложение выступает своего рода противоядием от бесконечной прокрутки ленты новостей, предлагая от 10 до 14 историй в день.

Наконец, разработчики заверили, что сервис полностью конфиденциален, и все материалы видит только сам пользователь. Сейчас поработать с Google Dreambeans могут только подписчики дорогого платного тарифа Google AI Ultra в США — для остальных компания открыла список ожидания.