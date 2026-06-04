На Android Go появится облегчённый ИИ-помощник Gemini Go

Google продолжает плановую замену устаревшего помощника «Ассистент» (Google Assistant) на передовой Gemini. Теперь инициатива коснулась облегчённого варианта мобильной платформы Android Go, где на смену Assistant Go скоро придёт Gemini Go.

Приложение Gemini Go выступает упрощённой версией полноразмерного Gemini, оптимизированной для работы на смартфонах со скромными техническими характеристиками. В частности, для работы Gemini Go достаточно всего 2 Гбайт оперативной памяти на смартфоне. Это значит, что владельцам устройств под управлением Android Go для работы с передовым ИИ-помощником от Google не потребуется запускать его веб-версию.

Облегчённое приложение Gemini Go появится не сразу — Google не намерена спешить с ним, и выпуск будет происходить постепенно. Обновление является частью приложения «Google Поиск», и чтобы проверить, доступно ли оно, можно открыть его страницу в магазине «Play Маркет». Если там появилась кнопка обновления, то с ним может установиться и облегчённый вариант ИИ-помощника Gemini.