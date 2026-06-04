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3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты MSI показала GeForce RTX 5080 Suprim в ю...
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MSI показала GeForce RTX 5080 Suprim в юбилейной версии Draco Epic с большим драконом на задней пластине

MSI показала на выставке Computex 2026 специальную версию GeForce RTX 5080 Suprim в исполнении Draco Epic. Карта разработана по случаю 40-летия бренда MSI.

Задняя металлическая пластина видеокарты выполнена с применением процессов травления металла и анодирования. Это придаёт карте иной внешний вид по сравнению со стандартными моделями GeForce RTX 5080 Suprim. На кожухе кулера также нанесена надпись «40th Anniversary», подтверждающая, что это часть юбилейной линейки MSI.

Источник изображения: BenchLife

Источник изображения: BenchLife

В рамках специальной серии Draco Epic компания MSI ранее также представила игровой ноутбук Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic и материнскую плату MEG X870E Ace Max. Позже производитель подтвердил, что ноутбук будет выпущен ограниченным тиражом, а в его составе используется процессор Core Ultra 9 290HX Plus и мобильная GeForce RTX 5090. MSI демонстрирует эти новинки на Computex.

Для графического процессора стандартной десктопной GeForce RTX 5080 Suprim заявлена частота 2745 МГц в режиме Boost. Карта оснащена 16 Гбайт памяти GDDR7 с поддержкой 256-битной шины. Её энергопотребление составляет до 360 Вт. Производитель не уточнил характеристики версии Draco Epic.

MSI также не сообщила, когда карта поступит в продажу и поступит ли вообще.

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Теги: computex 2026, видеокарта, geforce rtx 5080, msi
computex 2026, видеокарта, geforce rtx 5080, msi
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