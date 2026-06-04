MSI показала GeForce RTX 5080 Suprim в юбилейной версии Draco Epic с большим драконом на задней пластине

MSI показала на выставке Computex 2026 специальную версию GeForce RTX 5080 Suprim в исполнении Draco Epic. Карта разработана по случаю 40-летия бренда MSI.

Задняя металлическая пластина видеокарты выполнена с применением процессов травления металла и анодирования. Это придаёт карте иной внешний вид по сравнению со стандартными моделями GeForce RTX 5080 Suprim. На кожухе кулера также нанесена надпись «40th Anniversary», подтверждающая, что это часть юбилейной линейки MSI.

В рамках специальной серии Draco Epic компания MSI ранее также представила игровой ноутбук Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic и материнскую плату MEG X870E Ace Max. Позже производитель подтвердил, что ноутбук будет выпущен ограниченным тиражом, а в его составе используется процессор Core Ultra 9 290HX Plus и мобильная GeForce RTX 5090. MSI демонстрирует эти новинки на Computex.

Для графического процессора стандартной десктопной GeForce RTX 5080 Suprim заявлена частота 2745 МГц в режиме Boost. Карта оснащена 16 Гбайт памяти GDDR7 с поддержкой 256-битной шины. Её энергопотребление составляет до 360 Вт. Производитель не уточнил характеристики версии Draco Epic.

MSI также не сообщила, когда карта поступит в продажу и поступит ли вообще.