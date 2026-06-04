Google начала скупать исходный код приложений из «Play Маркета» для обучения ИИ

Одним из лучших вариантов применения больших языковых моделей искусственного интеллекта сегодня является генерация программного кода. Поэтому Google начала обучать свои модели ИИ на реальном исходном коде приложений для Android, чьим разработчикам она за это платит.

В рамках «конфиденциальной» программы Google начала без лишней огласки скупать исходный код Android-приложений у их разработчиков в «Play Маркете», чтобы обучать на этих материалах ИИ, сообщил ресурс 404 Media. В направленном разработчикам электронном письме компания описала инициативу как «пилотный проект по предоставлению конфиденциальных материалов», выступающий возможностью «получить дополнительный доход от ваших приложений».

Приобретённый в рамках данной программы код, заверили в компании, будет использоваться «для улучшения инструментов и продуктов Google для разработчиков», а ссылка в электронном письме ведёт на страницу о «партнёрствах для улучшения наших продуктов ИИ». Но в самом письме ИИ не упоминается вообще.

Созданный человеком контент часто используется для обучения моделей ИИ — ярким примером являются материалы веб-сайтов. Компании вроде Google нечасто выражают готовность платить за такие материалы, но код приложений для Android технически является интеллектуальной собственностью, и в интернете он обычно не публикуется в исходном виде.