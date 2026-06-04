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Galax показала концепт GeForce RTX 6090 Hall of Fame — четыре вентилятора и кристаллы Swarovski

Компания Galax показала на выставке Computex 2026 видеокарту GeForce RTX в новом исполнении Hall of Fame. Хотя на стенде компании не указана конкретная модель, все рекламные материалы говорят о «концепте видеокарты нового поколения».

Источник изображений: Shimizu_OC

Источник изображений: Shimizu_OC

В рамках концепта карта выполнена в бело-серебристом исполнении. Она оснащена четырьмя вентиляторами: три расположены спереди, ещё один — на обратной стороне карты. Galax поясняет, что в составе системы охлаждения используются новые фирменные вентиляторы Wings 4.0, испарительная камера с большой площадью контактной поверхности и несколько композитных тепловых трубок.

Одной из особенностей карты является её украшение «кристаллами Swarovski». Они расположены по углам кожуха системы охлаждения, который также содержит RGB-подсветку и большой логотип короны HOF. Кристаллы имеются и на задней пластине карты. Остаётся только гадать, какая добавленная стоимость заложена в подобные украшательства.

В характеристиках концепта также заявлены полностью кастомная печатная плата и компоненты, изготовленные на заказ, что является стандартом для моделей HOF. Galax указывает на наличие у карты двух разъёмов питания 12V-2×6. Один из них расположен в привычном месте, в верхней части видеокарты (спрятан за заглушкой), а другой, предположительно, скрыт и предназначен для более эстетичной прокладки кабеля питания. Непохоже, что Galax будет использовать специальный ножевой коннектор GC-HPWR, как на некоторых видеокартах Asus GeForce RTX 50-й серии.

В описании концепта также упоминаются переработанный дизайн кнопки быстрого разгона Hyper Boost, наличие двойного BIOS с производительным и тихим режимами, а также новый съёмный дисплей HOF Panel IV. Экран может отображать состояние видеокарты в реальном времени, пользовательские изображения и видео.

Следует ещё раз пояснить, что речь идёт только о концепте видеокарты. Поэтому никаких данных о частотах, спецификациях памяти, энергопотреблении, цене и сроках запуска Galax не приводит. Компания обычно выпускает лишь одну модель HOF в рамках поколения, если NVIDIA не решается на выпуск обновлённых моделей Ti или Super. С GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 5090 этого не произошло. Следующей в очереди, таким образом, станет GeForce RTX 6090, если NVIDIA сохранит текущую схему наименования.

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Теги: computex 2026, видеокарта, концепт, galax
computex 2026, видеокарта, концепт, galax
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